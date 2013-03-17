عرضه مستقیم میوه توسط تعاون روستایی قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد شاهنظری در این باره اظهارداشت: همزمان با فرارسیدن عید نوروز عرضه میوه و محصولات کشاورزی در محل بازار روز مهدیه به قیمت تعاونی در شهر قزوین شروع شد.



مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان تصریح کرد: در روزهای پایانی سال جاری و با فرارسیدن عید نوروز، شبکه تعاون روستایی استان قزوین با هدف تنطیم قیمت میوه و حمایت از مصرف کنندگان نسبت به عرضه میوه، اقلام و کالاهای مورد نیاز مصرف کنندگان اقدام کرده است.



وی بیان کرد: توزیع میوه شامل سیب و پرتقال در بازار روز مهدیه آغاز شده و قیمت دولتی هر کیلو سیب و پرتقال بصورت جداگانه 15000 ریال است.



شاهنظری با اشاره به اینکه کلیه همشهریان می توانند جهت دریافت میوه شب عید به بازار روز مهدیه مراجعه کنند گفت: در بازار روز مهدیه به منظور رفاه حال شهروندان سایر محصولات تنظیم بازار شامل مرغ منجمد 48 هزار ریال و برنج به نرخ دولتی 38 هزار و 500 ریال نیز توزیع می شود.



وی کیفیت میوه شب عید شامل سیب و پرتقال که در حال توزیع است را بسیار خوب دانست و افزود: شبکه تعاون روستایی به منظور رفاه حال مصرف کنندگان در محل بازار روز مهدیه موقعیتی را فراهم کرده تا مردم علاوه بر تامین کالاها و نیازهای شب عید بتوانند سایر محصولات و مایحتاج خود شامل مواد پروتئینی،حبوبات، روغن،چای، قند و شکر، سبزیجات، انواع کنسرو، نوشیدنی، شوینده ها و سایر کالاها، محصولات کشاورزی و موادغذایی را با قیمت تعاونی تهیه کنند.



مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان قزوین بیان کرد: غرفه عرضه آجیل و خشکبار نیز در بازار روز مهدیه دایراست و مردم می توانند آجیل شب عید خود را از این غرفه با قیمت مناسب تهیه کنند.



شاهنظری با اعلام اینکه بازدید و خرید از بازار روز مهدیه بصورت دائمی برای عموم مردم آزاد است گفت: همشهریان می توانند برای خرید از این مکان به خیابان نوروزیان، جانبازان، چهارصد دستگاه، شهرک مهدیه مراجعه کنند.



وی ساعات کار بازار روز مهدیه را صبح ها از ساعت 8 لغایت 14 و بعدازظهر از ساعت 16 تا 22 اعلام کرد.