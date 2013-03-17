فرسایش بادی یک میلیون و 262 هکتار اراضی سمنان را تهدید می کند

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن میرعماد ظهر یکشنبه در حاشیه سفر به شهرستان گرمسار در گفتگو با خبرنگاران ضمن اشاره به اینکه بیش از نیمی از سطح استان سمنان را بیابان پوشانده شده است، گفت: مساحت جنگلهای استان نیز بالغ بر 352 هزار هکتار است.

وی ضمن بیان اینکه این جنگلها از نظر استقرار در شرایط اکولوژی خاص خود به سه ناحیه جنگلهای پهن برگ، سوزنی برگ و کویری و بیابانی تقسیم می شود، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به 92 هزار هکتار از سطح استان جنگل های تاغ دست کاشت ایجاد شده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان با اشاره به حضورحدود 300 هزار هکتار از مساحت این استان در کانون های بحرانی فرسایش بادی، گفت: جنگل های تاغ دست کاشت در راستای بیابانزدایی و کنترل فرسایش های بادی ایجاد می شوند.

میرعماد با اشاره به خشک بودن اقلیم استان سمنان، اظهار داشت: از آنجا که خشکسالی بیشترین آسیب را به مرتعداران و بهره برداران وارد می کند، بیمه طرح های مرتعداری می تواند کمک شایانی به بهره بردان کند.

وی خاطرنشان کرد: این اداره کل بیمه طرح های مرتع داری در استان سمنان را به صورت جدی پیگیری می کند و خوشبختانه از این نظر نیز از استان های پیشرو کشور بوده است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان همچنین با اشاره به اخذ 99 درصدی سند مالکیت برای اراضی این استان افزود: تنها در سال های اخیر بالغ بر یکهزار و 285 جلد سند مالکیت اراضی ملی در سطح استان اخذ شده است.

میرعماد همچنین از تشکیل 115 فقره پرونده در حوزه اراضی تصرف شده در سطح استان خبر داد و افزود: مساحت این اراضی 146 هکتار بود که حدود 78 هکتار آن بعد از اجرای مراحل قانونی رفع تصرف شده است.

وی از استعداد یابی پنج هزار و 188 هکتار از اراضی استان خبر داد و افزود: میزان بارندگی در استان یک سوم متوسط کشور است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان سمنان در خاتمه گفت تبخیر و تعرق در استان سمنان را سه برابر متوسط کشوری دانست و افزود: اجرای طرح های آبخیز داری، خسارت های ناشی از خشکسالی را به حداقل خواهد رساند.