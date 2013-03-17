شیروان به ازای هر 4500 نفر یک اتوبوس خط واحد فعال دارد

قاسم کوهستانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه در حال حاضر تعداد 20 اتوبوس خط واحد شهری در شیروان وجود دارد، افزود: بر اساس جمعیت این شهر در حال حاضر به ازای هر چهار هزار و 500 نفر، یک اتوبوس خط واحد در این شهر مشغول فعالیت است.

وی اظهار داشت: این تعداد اتوبوس به هیچ وجه جوابگوی نیاز شهر نیست و با وجود اینکه در این راستا پیگیری های زیادی انجام شده و حتی در سه مورد نیز از وزیر کشور دستور تحویل اتوبوس اخذ کرده ایم، اما متاسفانه تاکنون نتیجه ای حاصل نشده است.

کوهستانی اضافه کرد: اما هم اکنون با بررسی های انجام شده و موافقت شورا مصوب شد تا از بخش خصوصی جهت رفع این مشکل استفاده شود.

وی تصریح کرد: همچنین بر اساس تصمیم شورای شهر شیروان، مینی بوس های شخصی پس از سرویس دهی های قرارداد خود و در ساعات آزاد می توانند در خط های تعیین شده توسط شهرداری فعالیت کنند تا این خلا جبران شود.

شهردار شیروان در ادامه با بیان اینکه نرخ جدید افزایش کرایه تاکسی ها و خودروهای عمومی مسافربر در شهر شیروان، حداکثر تا اوایل سال جدید اعلام می شود، افزود: طبق برنامه ریزی های انجام شده، در سال جدید خط های مشخص برای فعالیت تاکسی ها معین خواهد شد تا سرویس دهی و خدمات به طور عادلانه در تمام نقط شهر برای شهروندان برقرار شود.

