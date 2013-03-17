اجرای طرح آرامش بهاری در امامزادگان مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام معاونت فرهنگی اجتماعی اوقاف مازندران، همزمان با آغاز سال نو و فرا رسیدن تعطیلات نوروز این معاونت مجموعه نمایشگاهی آرامش بهاری را به منظورفرهنگ سازی وآموزش فرهنگی زایران ومسافران نوروزی برگزار می کند.

در این مجموعه نمایشگاهی مطالبی چون اول کلام ؛ ختم کلام، عجله تو کار خیر، دشمن شیطونه، نورانیت عید، تک زنگ زدم، که بگم به یادتم رفیق، کوچه بن بست است، دور بزنید! ،اول، خدا، قربون هرچی آدمِ بامرامه ، بوی بهشت، این کیست که او را به صورت روی زمین می کشند، اول وقت، احترام، خُلق زیبا و عناوین دیگر به چشم می خورد.

برگزاری آیین تحویل سال نو در بقاع متبرکه مازندران

مدیر کل اوقاف وامور خیریه مازندران از میزبانی223 امامزاده و بقاع متبرکه این استان در طرح نوروزی آرامش بهاری 92 خبر داد.

حجت الاسلام ستار علیزاده با بیان اینکه زمان اجرای طرح از 29 اسفند امسال تا 15 فروردین 92 است افزود: امسال این طرح با هدف تبدیل بقاع متبرکه به قطب فرهنگی کشور تقویت باورهای دینی و ارتقای سطح معرفتی زائران و مسافران نوروزی در استان است.

وی افزود: در این طرح برگزاری آیین تحویل سال و برنامه های ویژه نوروزی ، برپایی خیمه های معرفت، امکان اسکان موقت به زائران، برگزاری نمایشگاه فرهنگی، مسابقات قرآنی، توزیع بسته های فرهنگی، نصب پوستر و بنرهای قرآنی ، ارائه مشاوره های قرآنی، برگزاری ادعیه و نماز جماعت ، برپایی سفره های قرآنی، قرائت زیارت آل یاسین، پخش پیام مقام معظم رهبری، نمایشگاه آرامش بهاری و نمایشگاه سیمای عفاف و حجاب در طول ایام نوروز در جوار امامزادگان استان از مهمترین برنامه ها است.

اوقاف منشا خیر در جامعه است

مدیر کل کتابخانه های مازندران در مراسم اهداء جوایز به برگزیدگان مسابقه کتابخوانی "وقف احسان ماندگار" گفت:اوقاف ذاتا منشاء خیر در جامعه است

محمد ا سماعیل امامزاده گفت: شکل و محتوای اوقاف چیزی جز صدقه جاریه و باقیات و صالحات نیست.

وی افزود:اوقاف با اقدام برگزاری مسابقه کتابخوانی با موضوع وقف احسان ماندگار در رشد فرهنگ مطالعه موثر بوده و بصورت ماهانه می تواند در این مهم سهیم باشد.



