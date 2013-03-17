برخورد جدی با خودروهای فروش پسته در جاده های مواصلاتی دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علی آبادی بعد از ظهر یکشنبه در آخرین جلسه شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان طی سالجاری در محل فرمانداری با اشاره به اینکه عرضه محصولاتی از قبیل پسته در حاشیه راه های مواصلاتی موجب بروز سانحه می شود اظهار داشت: جهت جلوگیری از این امر، با خودروهای عرضه کننده این محصول برخورد جدی می شود.

وی با اشاره به پیگیری های بخشداری امیرآباد و اداره راه و ترابری شهرستان دامغان جهت راه اندازی جایگاه سوخت رسانی (CNG) امیرآباد گفت: این جایگاه در حال حاضر می تواند به مسافران نوروزی که از این مسیر تردد می کنند سوخت ارائه دهد.

رئیس شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان افزود: همچنین در کنار جایگاه (CNG) امیرآباد یک جایگاه سوخت رسانی بنزین سیار نیز ایجاد و راه اندازی شده است.

علی آبادی یادآور شد: گردنه رشم در جنوب دامغان نیز به همت پرسنل اداره راه و ترابری شهرستان دامغان ایمن سازی شد که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با اشاره به اینکه باند دوم جاده دامغان-معلمان به عنوان یکی از محورهای مواصلاتی این شهرستان در دست اجرا است خاطر نشان کرد: امیدواریم تا این راه در 18 ماه آینده به اتمام برسد و مشکلات ترافیکی در این محور را تا حد زیادی کاهش دهد.

مقام عالی دولت در شهرستان دامغان همچنین از استقرار دو دستگاه آمبولانس، یک خودرو آتش نشانی و یک دستگاه جرثقیل در محور مواصلاتی دامغان به معلمان در ایام تعطیلات نوروز خبر داد و تصریح کرد: این امر با هدف خدمات رسانی مطلوب در مواقع بروزحادثه به مسافران انجام شده است.

علی آبادی ضمن تاکید بر اینکه تمامی دستگاه های اجرایی شهرستان دامغان باید با بهره گیری از تمام توان و امکانات در ایام تعطیلات نوروز در خدمت مسافران نوروزی باشند، تصریح کرد: تابلوهای راهنما مسافران در صورت ضرورت اصلاح و یکسان سازی شود و نسبت به تامین روشنایی در جایگاه های (COG) نور و صیدآباد اقدام شود.

بنا بر این گزارش، بحث پیرامون دلایل عدم اجرای برخی مصوبات شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان شامل یک طرفه نشدن خیابان امام خمینی (ره) و عدم انتقال ایستگاه مسافربری شهرهای دیباج و کلاته رودبار به پایانه مسافربری شهید شاهچراغی از موضوعات مطرح شده آخرین جلسه شورای فرعی ترافیک شهرستان دامغان بود که به جلسه کارشناسی موکول شد.