مدير كل صدا و سيماي استان مازندران: خرده فرهنگ ها بايد مورد توجه قرار گيرند

"سيد رمضان شجاعي"، مدير كل صدا و سيماي استان مازندران در گفت و گو با خبرنگار تلويزيون "مهر" در پاسخ به اين سوال كه به نظر شما اولويت هاي دولت جديد در عرصه فرهنگ وهنر بايد به چه ترتيبي باشد، گفت: آن چيزي كه فرهنگ ملي هر كشور را سامان مي دهد و در آن موثر است، مجموعه خرده فرهنگ هايي است كه در كنار هم به يك فرهنگ جامع و ملي تبديل مي شود.

وي با اشاره به اين كه تا كنون نسبت به اين خرده فرهنگ ها كم توجهي شده است، گفت: اين خرده فرهنگ ها از تنوع زيادي برخوردار هستند، حتي بايد اشاره كنم كه نسبت به ديگر فرهنگ هاي ملل جهان، استثنايي و ممتاز است، چرا كه قوميت هاي مختلف به لحاظ تاريخ، اقليم و ... تفاوت هاي بسياري دارند. اين قوميت ها نماينده هايي از ترك، فارس، لر و... هستند كه شامل همه گويش ها، زبان و مليت هستند.

مدير كل صدا و سيماي استان مازندران در ادامه افزود: آن چه كه ما به عنوان فرهنگ تعريف مي كنيم، باورهاي ملي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ... است كه تعامل گويش ها، پوشش، موسيقي، آداب و رسوم و حتي غذاهاي محلي آن نيز جزء فرهنگ آن منطقه از مردم را شكل مي دهد. من فكر مي كنم كه تا كنون به خرده فرهنگ هاي قوميت هاي مختلف توجه كمي شده است و در فرهنگ كلان از سهم كمتري برخوردار بود. به نظر من بايد نقاط قوت اين پاره ها فرهنگ ها را شناسايي كنيم و براي اعتلاي آن كوشش كنيم تا به آن حلاوت دست پيدا كنيم.از سوي ديگر بايد حشر و خرافات را حذف كنيم تا به يك نوع آوري برسيم كه در خور فرهنگ غني ايران باشد.

شجاعي خاطر نشان ساخت: توجه به خرده فرهنگ هاي كشورمان بايد در برنامه ريزي كلان فرهنگ كشور قرار بگيرد، چرا كه اين خرده فرهنگ ها قدمت ديرينه اي دارد و ما با يك برنامه ريزي صحيح مي توانيم آن را به جوامع بين الملل معرفي كنيم.

وي در پاسخ به اين سوال كه براي دولت جديد در عرصه مديريت كلان فرهنگي چه الگويي را پيشنهاد مي كنيد، گفت: مديران در ابتدا بايد به فرهنگ ايراني ايمان قلبي داشته باشند و اين مساله را مد نظر قرار دهند كه فرهنگ ما حرفي براي گفتن دارد و ما به شكل زيبايي مي توانيم آن را نه ننها به جامعه خودمان، بلكه به جامعه جهاني هم ارائه كنيم تا به تعامل فرهنگي برسيم. همچنين از اقشار مختلف كه در فرهنگ عمومي ما تاثيرگذار است، براي تبيين مانيفست و تعيين اهداف جامع و كاربردي توجه كنيم و بايد از همه فرهيختگان و سلايق و ديد گاه هاي مختلف در پيشبرد اهداف فرهنگي بهره ببريم تا به زمينه هاي فرهنگي كم نقص دست پيدا كنيم.

شجاعي افزود: براي تعيين اهداف فرهنگي كه مبتني بر اعتقادات و باورهاي ديني ملي است، بايد برنامه داشته باشد. همچنين براي عينيت بخشيدن براي اين اهداف مي تواند از حوزه هاي علميه، دانشگاه و صاحب نظر در اين عرصه دعوت به عمل آورد و با بالا بردن هزينه براي پژوهش، زمينه هاي لازم را براي بالا بردن خانه فرهنگ فراهم كند.