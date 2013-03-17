تکذیب تبانی تیم فوتبال صنعت ساری با گیتی پسند اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر یمینی اظهار داشت : در لیگ امسال و به رغم مشکلات مالی فراوان ، همواره از مدعیان جدی صعود بودیم که امیدواریم در مدت زمان باقیمانده تا پایان لیگ نیز بتوانیم جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کنیم.

وی به شایعات مربوط به تبانی این باشگاه اشاره کرد و گفت : رعایت اخلاق ورزشی و پهلوانی از اصول باشگاه صنعت ساری است.

مدیرعامل تیم فوتبال صنعت ساری افزود : مذاکره با تیم گیتی پسند اصفهان ارتباطی به لیگ امسال ندارد و مربوط به شرایط دو تیم در سال آینده است.



بهره برداری سه طرح مهم شهری در آمل



سه طرح مهم عمرانی وخدماتی در شهر آمل در استای کاهش ترافیک ونیز ارائه خدمات آسان اداری به شهروندان این شهر در آستانه عیدنوروز بهره برداری شد.

شهردارآمل گفت: پل روگذر جانبازان که به نام پروژه عظيم پل مرحوم سيد محمود كاظمي دينان نماینده سابق مردم آمل درمجلس شورای اسلامی نامگذاری شده ( تقاطع خيابان جانبازان و طالب آملي ) از مهمترین این طرح ها است که بهره برداری شد.

احمد اميرسليماني افزود: پل روگذر تقاطع بلوار جانبازان و طالب آملي که از مسیرهای پر تردد شهری است، با 480 متر طول در دو خط عبور رفت و دو خط عبور برگشت است وشهرداری آمل برای اجرای آن 55میلیارد ریال هزینه کرده است.

معرفی مدیران آبفار سه شهرستان مازندران



با بازنشستگی مدیران امور آب و فاضلاب روستایی شهرستانهای بابلسر،آمل و جویبار مدیران جدید معرفی،منصوب و مشغول به کار شدند.

مدیر عامل آبفار استان در مراسم تودیع و معارفه مدیران ضمن تقدیر و تشکر از زحمات مدیران آب و فاضلاب روستایی شهرستانهای بابلسر،آمل و جویبار اظهار داشت:طول خدمت هرچه قدر طولانی هم باشد باز در راستای ارائه خدمات ارزنده به مردم کوتاه است.

محمد حسین برزگر با اشاره به خدمات شایسته مدیران در راستای حل مشکلات آبرسانی به مردم روستاهای محروم گفت: بازنشستگی پایان خدمت نیست بلکه تغییر محل خدمت از سنگری به سنگر دیگر است.

مردم از واحدهای صنفی معتبر و خوش‌نام خرید کنند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مازندران از مردم درخواست کرد تا از واحدهای صنفی معتبر، خوش‌نام و قدیمی خرید خود را انجام دهند.

مهدی عباسی گفت: بحث تنظیم بازار از مباحث پیچیده و حساسی است که به تنهایی از عهده دولت و مسئولان و متولیان امر بر نمی‌آید که در این زمینه بهتر است از ظرفیت مردمی و نظارت‌های عمومی و همگانی استفاده شود تا یک فرایند مطلوب تنظیم بازار و اصلاح حقیقی قیمت‌ها را شاهد باشیم.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران افزود : هرچند دستگاه‌های دولتی نظیر صنعت، معدن و تجارت، اصناف و تعزیرات در ایام پایانی سال همت خود را به کار گرفته‌اند تا قیمت‌ها و نرخ‌گذاری‌ها عادلانه باشد، اما این خود مردم هستند که در صحنه حاضر بوده و می‌توانند تخلفات صنفی را به سرعت گزارش دهند.



