به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه صنعت نفت آبادان، با تصمیم ناصر گودرزی مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان، علیرضا فیروزی به دلیل کسب نتایج ضعیف و عدم صدور کارت ایشان از سوی سازمان لیگ برتر و پاره‌ای دلایل دیگر از سمت خود در تیم فوتبال بزرگسالان صنعت نفت آبادان برکنار شد. فیروزی در آخرین مسابقه که هدایت صنعت نفت آبادان را برعهده داشت، با حساب سه بر صفر مغلوب تیم فوتبال سایپای البرز شد.

براساس اعلام مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان قرار است امروز دوشنبه سرمربی جدید این تیم و جانشین علی فیروزی معرفی شود.

