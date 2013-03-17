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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۰:۰۶

در آستانه سقوط به لیگ دسته اول؛

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت برکنار شد/ جانشین فیروزی امروز معرفی می‌شود

سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت برکنار شد/ جانشین فیروزی امروز معرفی می‌شود

مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان از برکناری علی فیروزی سرمربی تیم فوتبال این باشگاه خبر داد. این برکناری در شرایطی صورت گرفت که تیم فوتبال صنعت نفت با کسب نتایجی ضعیف در لیگ دوازدهم، در آستانه سقوط به رقابت‌های لیگ دسته اول قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه صنعت نفت آبادان، با تصمیم ناصر گودرزی مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان، علیرضا فیروزی به دلیل کسب نتایج ضعیف و عدم صدور کارت ایشان از سوی سازمان لیگ برتر و پاره‌ای دلایل دیگر از سمت خود در تیم فوتبال بزرگسالان صنعت نفت آبادان برکنار شد. فیروزی در آخرین مسابقه که هدایت صنعت نفت آبادان را برعهده داشت، با حساب سه بر صفر مغلوب تیم فوتبال سایپای البرز شد.

براساس اعلام مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان قرار است امروز دوشنبه سرمربی جدید این تیم و جانشین علی فیروزی معرفی شود.
 

کد مطلب 2020611

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