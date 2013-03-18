به گزارش خبرنگار مهر، روز اول آغاز نمایشگاه بهاره اقلام خوراکی بود و بارانی حسابی شهر قم را نوازش می‌کرد.

وقتی از ماشین پیاده شدم با سرعتی زیاد خودم را به چادرهای حیاط نمایشگاه رساندم.

غرفه‌های آجیل فروشان اکثرا در این چادر بود... بسیاری از غرفه‌ها خلوت بودند و بعضی از غرفه داران نیز در حال تشویق مردم با جمله "آجیله.. آجیل اعلی" بودند بلکه این جماعت تمایلی به خریدن آجیل پیدا کنند.

آب باران به بعضی غرفه‌ها راه پیدا کرده بود و بعضی از غرفه داران با تی‌هایی در دست و خنده‌های بر لب! در حال هدایت آب باران راهرو‌ها به گوشه‌ای دیگر بودند...

به گفته یکی از غرفه داران اجاره غرفه در این چادر روزی 70 هزار تومان است... فرد دیگری می‌گفت ما برای 10 روز 700 هزار تومان اجاره غرفه می‌دهیم.

از آجیل فروشی پرسیدم پس پسته‌های دولتی غرفه شما کجاست؟

آجیل فروش گفت: نمی‌توانیم پسته‌های دولتی را بیاوریم چون مردم استقبال نمی‌کنند، در واقع آنقدر کیفیت این پسته‌ها پایین است که فروشی نخواهیم داشت و ضرر می‌کنیم.

پرسیدم پس چرا آجیل فروشان دیگر در چادر بیرون آورده‌اند؟ و گفت: آن‌ها خودشان می‌دانند اما ما می‌خواهیم جنس خوب به دست مردم بدهیم.

خانم میانسالی که کنارم بود گفت: اصلا نمی‌شود گرفت... ما که فقط تخمه می‌خریم.

راستش را بخواهید در چادر بیرونی پسته‌های دولتی را دیده بودم... آن‌ها که کمی خنده بر لب داشتند از زور شوری بسیار نمی‌توانستند ابراز وجود کنند و مابقی هم بسته بودند.

اما در مقابل امسال سال انواع تخمه‌ها بود و چه بازاری داشتند... گویا مردم به جای تحریم پسته تصمیم به استقبال بی‌نظیر از تخمه‌ها گرفته‌اند و هر کسی از غرفه آجیل فروشی خارج می‌شد نایلون تخمه در دست داشت.

در کنار عزیزکردگی تخمه‌های آفتابگردان و هندوانه و کدو، عرصه دیگری که جلب توجه می‌کرد و مردم به آن تمایل نشان می‌دادند غرفه‌های شکلات فروشی بود. غرفه‌هایی که انعکاس نور از زرورق جلد شکلات‌ها زیباترشان کرده بود و حسابی در چشم بودند...

اما نمایشگاه بهاره امسال یک ویژگی مهم داشت و آن اینکه قیمت هرچیز را بنده یا اطرافیانم در غرفه‌ها سوال می‌کردیم فرقی با آنچه در بیرون از نمایشگاه عرضه می‌شد نداشت و نمی‌دانستیم پس چه چیزی را می‌توانیم با تخفیف تهیه کنیم...

یکی از بازدید کنندگان در این زمینه گفت: واقعا تفاوتی با بیرون ندارد و قیمت‌ها‌‌ همان است که بود.

البته در نمایشگاه بهاره امسال قم عرضه برنج خارجی از‌‌ همان روز اول رونق داشت و صفی طویل از مردان و زنان در بیرون از سالن نمایشگاه جلب توجه می‌کرد.

همچنین بازار ماهی فروشان و البته گل فروشان نیز داغ بود و پذیرای جمعیتی بیشتر از غرفه‌های آجیل فروشی بود.