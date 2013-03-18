  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۴۶

شرايط شركت در جشنواره اسکی خردسالان اعلام شد

شرايط شركت در جشنواره اسکی خردسالان اعلام شد

برگزاری اولین جشنواره اسکی خردسالان در پیست دیزین با استقبال قابل توجه علاقه مندان روبرو شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین فستیوال اسکی خردسالان به مناسبت گرامیداشت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران در پیست بین المللی اسکی دیزین از چهارم تا ششم فروردین ماه برگزار می‌شود. برنامه فستیوال به شرح زیر است:

روز نخست(4/1/1392) پذیرش در رستوران اسنک بار واقع در ایستگاه وسط شله پیست اسکی دیزین از ساعت 10 صبح تا 16.
روز دوم (5/1/1392) گروه بندی شرکت کنندگان(خردسالان) جهت آموزش.
روز سوم (6/1/1392) شرکت در مسابقه همزمان با پنجمین دوره مسابقات اسکی یادواره شادروان سید طالب صید و اهدای جوایز.
شرایط سنی:
متولدین سال 1383 و بعد از آن(8 سال و کمتر از آن)

کد مطلب 2020620

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها