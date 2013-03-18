شرايط شركت در جشنواره اسکی خردسالان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین فستیوال اسکی خردسالان به مناسبت گرامیداشت 12 فروردین روز جمهوری اسلامی ایران در پیست بین المللی اسکی دیزین از چهارم تا ششم فروردین ماه برگزار می‌شود. برنامه فستیوال به شرح زیر است:

روز نخست(4/1/1392) پذیرش در رستوران اسنک بار واقع در ایستگاه وسط شله پیست اسکی دیزین از ساعت 10 صبح تا 16.

روز دوم (5/1/1392) گروه بندی شرکت کنندگان(خردسالان) جهت آموزش.

روز سوم (6/1/1392) شرکت در مسابقه همزمان با پنجمین دوره مسابقات اسکی یادواره شادروان سید طالب صید و اهدای جوایز.

شرایط سنی:

متولدین سال 1383 و بعد از آن(8 سال و کمتر از آن)