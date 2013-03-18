آموزش و پرورش میامی مقام اول توسعه متوازن در استان سمنان را از آن خود کرد

مهدی حزب الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میامی توانست از بین 8 شهرستان و دو منطقه آموزش وپرورش استان سمنان مقام اول را از آن خود کند.

وی تصریح کرد: این رتبه در راستای سیاست های آموزش و پرورش و با توجه به سند تحول بنیادین و برنامه پنجم توسعه که توجه به توسعه متوازن رشته ای با نگاه ویژه به آموزش های فنی و حرفه ای و کار دانش دارد، به دست آمده است.

معاون آموزش و پرورش شهرستان میامی اظهار داشت: از طریق تشکیل کارگروه های آموزش خانواده، آشنایی دانش آموزان با مشاغل جدید، اجرای دوره های کار آموزی درغالب طرح هجرت، جلسات مکرر با مدیران مدارس، استفاده از ظرفیت های مشاوره ای شهرستان به دانش آموزان در پایه اول و اولیاء آنها و هدایت تحصیلی دانش آموزان در سطح شهرستان توانستیم به این مقام دست پیدا کنیم.

حزب الهی افزود: یکی از اصول تحول بنیادین در سه دوره ابتدایی، راهنمای و متوسطه که به آن تاکید فراوانی شده است حرفه آموزی و مهارت آموزی دانش آموزان است.

وی در خاتمه تصریح کرد: در این راستا لوح تقدیری از سوی مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان به مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میامی اهدا شده است.

