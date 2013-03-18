درآمد با توسعه گردشگری در منطقه سامان افزایش یابد

اسفندیار قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه با حضور گردشگر در شهرستان سامان باید کسب درآمد در این شهرستان افزایش یابد، اظهار داشت: برای کسب در آمد از سوی صنعت گردشگری در این منطقه باید ارائه خدمات نوین و خوبی از سوی ارگان های دولتی صورت گیرد.



قربانی با بیان اینکه در ایام نوروز برنامه ریزی بر روی جمعیت شناور و گردشگر صورت گیرد، بیان داشت: عمده مشکل که در ایام نوروز برای مسافران در این شهرستان وجود ندارد ترافیک پل زمانخان است که نیاز به ساماندهی دارد.



وی با اشاره به اینکه در راستای خدمات رسانی به گردشگران در حاشیه رودخانه زاینده رود کمپینگ های گردشگری باید ایجاد شود، بیان داشت: از کمپینگ های گردشگری برای دوره های کوتاه مدت استفاده کنیم و برای ایجاد زیر ساخت های گردشگری باید جذب سرمایه گذار خصوصی در این بخش صورت گیرد.



فرماندار شهرستان سامان با اشاره به اینکه دهیاران باید برای معرفی بهتر و جذب گردشگر برای روستا های خود از تابلو ها همراه با پیام های برای مسافران در ورودی روستا های خود نصب کنند ، بیان داشت: اردو گاه شهید چمران نیز باید هرچه سریعتر در این شهرستان راه اندازی شود.



اسفندیار قربانی با بیان اینکه با توجه به تناسب و ظرفیت گردشگری استان باید خدمات مناسب به مسافران ارائه شود، اذعان داشت: مقبره دهقان سامانی باید پاکسازی شود.



فرماندار سامان با اشاره به اینکه در راستای ترافیک پل زمانخان باید از جاده جایگزین ایلبگی به شوراب صغیر راه اندازی شود که این جاده نیاز به شن ریزی و آب پاشی دارد، بیان داشت: از جاده هوره به قلمه سوحان نیز باید به عنوان جاده جایگزین استفاده شود.