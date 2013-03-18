فولهام با حضور دژاگه تاتنهام را شکست داد/ پیروزی چلسی و شکست نیوکاسل

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال فولهام در حضور بیش از 36 هزار تماشاگر ورزشگاه وایت هارت لین با نتیجه یک بر صفر میزبان خود تاتنهام را شکست داد. تک گل این بازی را دیمیتار برباتوف در دقیقه 52 به ثمر رساند. اشکان دژاگه بازیکن ایرانی تیم فولهام 90 دقیقه در این بازی حضور داشت و در دقیقه 16 هم یک کارت زرد دریافت کرد.

در دیگر دیدار یکشنبه شب چلسی در موفق شد با نتیجه 2 بر صفر میهمان خود وستهام را شکست دهد. گل های چلسی را در این دیدار فرانک لمپارد در دقیقه 19 و ادن ازر در دقیقه 50 به ثمر رساندند. نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب به شرح زیر است:

* ساندرلند یک – نورویچ یک

* تاتنهام صفر – فولهام یک

* چلسی 2 – وستهام صفر

* ویگان 2 – نیوکاسل یک

جدول رده بندی:

1- منچستریونایتد 74 امتیاز

2- منچسترسیتی 59 امتیاز

3- چلسی 55 امتیاز

4- تاتنهام 54 امتیاز – یک بازی بیشتر

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18- ویگان 27 امتیاز

19- ردینگ 23 امتیاز – یک بازی بیشتر

20- کوئینزپارک رنجرز 23 امتیاز – یک بازی بیشتر