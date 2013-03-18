تشکیل 28هزار پرونده قاچاق کالا در کشور/ گمرک مرزبان اقتصادی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر٬ عباس معمارنژاد٬ شامگاه یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل گمرک استان مرکزی با بیان این مطلب٬ افزود: این رقم نسبت به سال گذشته هشت درصد کاهش داشته و در مورد ارقام پرونده‌ها 150 درصد رشد را شاهد هستیم.

وی گمرک را به عنوان تسهیل کننده در امر تجارت خارجی در کشور دانست و گفت: گمرک مرزبان اقتصادی کشور است و نقش مؤثری در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست‌ها و خط مشی‌های اقتصادی دارد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه بیشترین صادرات شامل محصولات پتروشیمی، پسته، فرش و سیمان است٬ ادامه داد: عمده کالاهای وارداتی شامل گندم، برنج و نهاده‌های دامی بوده است.

معمارنژاد مهمترین وظیفه گمرک را صیانت از جامعه در مقابل واردات کالاهای بی‌کیفیت برشمرد و اظهار کرد:‌ گمرک از تولید و تولید کننده و مصرف و مصرف کننده حمایت می‌کند و با اجرای قوانین گمرکی برای دولت درآمد کسب می‌کند.

افزایش 28 درصدی صادرات در کشور

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به افزایش 28 درصدی صادرات کالاهای صنعتی، سنتی و معدنی در کشور٬‌ گفت: تا پایان سال واردات به 52 میلیارد دلار و صادرات به 42 میلیارد دلارمی رسد.

رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: استان مرکزی از لحاظ موقعیت در صنعت و کشاورزی و قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی شمال- جنوب و نزدیکی به تهران تسهیل کننده تجارت و توسعه صادرات است.

معمارنژاد افزود: وجود 22 انبار اختصاصی٬ ارائه خدمات گمرکی در محل تولید کنندگان٬ دو منطقه ویژه در شهر صنعتی کاوه ساوه و زرندیه از نقاط قوت استان مرکزی است.

گفتنی است٬ در پایان از زحمات حسین دمیاد تقدیر و تشکر شد و سید مهدی میراشرفی به عنوان مدیر جدید گمرکات استان مرکزی انتخاب شد.