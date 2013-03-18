دولت در تامین هزینه های بیمارستان خیریه رحیمیان قزوین مشارکت می کند

داود محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با توجه به تقاضاهای مردمی مبنی بر کاهش هزینه های درمانی بیمارستان خیریه رحیمیان، با پیگیری های انجام شده و نشستی که با مدیریت بیمارستان انجام شد مشخص شد عدم حمایت دولت از این بیمارستان و خودگردانی آن منجر به افزایش هزینه های درمانی شده است.



نایب رئیس اول کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: در زمان وزارت باقری لنکرانی طرح خرید خدمت درمانی دولت از بخش خصوصی در این بیمارستان اجرایی می شد که متاسفانه در سال 89 به علت عدم ایفاء تعهدات دانشگاه و دولت منجر به قطع این طرح شد.



محمدی بیان کرد: مصلحت اقتضا دارد در راستای تکالیف دولت ها برای تامین هزینه های درمانی مطابق قانون اساسی کشور در شهرهائی مانند شهرستان البرزکه مرکز درمانی دولتی وجود ندارد طرح خرید خدمت یا هیئت امنایی به مرحله اجرا درآید.



وی یادآورشد: با مکاتبات صورت گرفته و جلسه ای که با وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاون حقوقی و امور مجلس تشکیل شد عدم برخورداری شهرستان البرز از بیمارستان دولتی و وضعیت اقتصادی مردم آن تشریح شد که در نهایت وزیر بهداشت کتباً دستور دادند تا دولت در تامین هزینه های درمان بیماران این بیمارستان مشارکت داشته باشد.



محمدی تصریح کرد: بیمارستان خیریه رحیمیان از جمله بیمارستان های مهم و مجهز استان است که به صورت خیریه ای و بدون انتفاع مدیریت می شود که قطعاً حمایت از آن منجر به توسعه وضعیت درمان استان خواهد شد.



نماینده مردم قزوین، البرزوآبیک در مجلس اظهار امیدواری کرد که با ادامه پیگیری ها مشکلات تامین پزشکان متخصص و اجرای فاز دوم این بیمارستان خیریه نیز مرتفع شود.