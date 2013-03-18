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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۰۰

نیروی زمینی ارتش قهرمان لیگ دسته اول جودو شد

نیروی زمینی ارتش قهرمان لیگ دسته اول جودو شد

هفته پایانی رقابتهای لیگ دسته اول جودو باشگاه‌های کشور یکشنبه در تالار شهید افراسیابی تهران برگزار شد و طی آن نیروی زمینی بدون شکست عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات هشت تیم حضور داشتند که رقابتهای خود را طی 5 هفته در تهران و تبریز برگزار کردند و در نهایت هم نیروی زمینی ارتش با ثبت سه پیروزی در هفته پایانی جمع امتیازات خود را از 14 مبارزه به 42 رساند و بدون شکست قهرمان این دوره از مسابقات شد.

پالایش گاز ایلام با 11 پیروزی و سه شکست در مجموع 33 امتیازی شد و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.ایران خودرو تبریز هم با 9 پيروزی ، 5 باخت و 27 امتیاز در جای سوم ایستاد. تیم های روان کار سماتیک با 21 امتیاز، امیدچناران با 18 امتیاز، تجارت گستران خوارزمی با 9 امتیاز، شهرداری ساوه با 4 و آکادمی جودو با 3 امتیاز مکانهای چهارم تا هشتم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

نتایج کامل هفته پایانی لیگ دسته اول جودو:
دور دوازدهم:
پالایش گاز ایلام 6 – روان کار سماتیک 1
امید چناران 5 – شهرداری ساوه 4
تجارت گستران خوارزمی  9 – آکادمی ملی جودو صفر
دور سیزدهم:
ایران خودرو تبریز 4 – روان کار سماتیک 5
امید چناران 5 – پالایش گاز ایلام 5
تجارت گستران خوارزمی يک – نیروی زمینی ارتش 8
آکادمی ملی جودو صفر – شهرداری ساوه 8
دور چهاردهم:
امید چناران 5 – روان سماتیک 4
آکادمی ملی جودو  صفر – پالایش گاز ایلام 9
شهرداری ساوه 2 – نیروی زمینی ارتش

 

کد مطلب 2020651

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