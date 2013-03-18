نیروی زمینی ارتش قهرمان لیگ دسته اول جودو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات هشت تیم حضور داشتند که رقابتهای خود را طی 5 هفته در تهران و تبریز برگزار کردند و در نهایت هم نیروی زمینی ارتش با ثبت سه پیروزی در هفته پایانی جمع امتیازات خود را از 14 مبارزه به 42 رساند و بدون شکست قهرمان این دوره از مسابقات شد.

پالایش گاز ایلام با 11 پیروزی و سه شکست در مجموع 33 امتیازی شد و عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.ایران خودرو تبریز هم با 9 پيروزی ، 5 باخت و 27 امتیاز در جای سوم ایستاد. تیم های روان کار سماتیک با 21 امتیاز، امیدچناران با 18 امتیاز، تجارت گستران خوارزمی با 9 امتیاز، شهرداری ساوه با 4 و آکادمی جودو با 3 امتیاز مکانهای چهارم تا هشتم جدول رده بندی را به خود اختصاص دادند.

نتایج کامل هفته پایانی لیگ دسته اول جودو:

دور دوازدهم:

پالایش گاز ایلام 6 – روان کار سماتیک 1

امید چناران 5 – شهرداری ساوه 4

تجارت گستران خوارزمی 9 – آکادمی ملی جودو صفر

دور سیزدهم:

ایران خودرو تبریز 4 – روان کار سماتیک 5

امید چناران 5 – پالایش گاز ایلام 5

تجارت گستران خوارزمی يک – نیروی زمینی ارتش 8

آکادمی ملی جودو صفر – شهرداری ساوه 8

دور چهاردهم:

امید چناران 5 – روان سماتیک 4

آکادمی ملی جودو صفر – پالایش گاز ایلام 9

شهرداری ساوه 2 – نیروی زمینی ارتش



