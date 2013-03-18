فریضه امر به معروف و نهی از منکر محجور واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود چمنی صبح امروز دوشنبه در جلسه ستاد احیای امر به معرف و نهی از منکر شهرستان تبریز که در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد افزود: فریضه امر به معروف و نهی از منکر در کشور ، محجور واقع شده و عملا تعداد کمی از اشخاص حقیقی و حقوقی در این راستا تلاش می کنند.



وی افزود: باید همه دست به دست هم دهیم تا بتوانیم امر به معروف و نهی از منکر را به معنای واقعی کلمه ، همگانی کنیم و نباید در جامعه این چنین فرض شود که امر به معروف و نهی از منکر ، تنها وظیفه روحانیون است.



چمنی در ادامه سخنان خود ابراز داشت: سمت و سوی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان باید وجهه تذکر لسانی داشته باشد و باید این را بدانیم که امر به معروف و نهی از منکر ، با خشونت ، نتیجه مدنظر و مطلوب را در پی نخواهد داشت.



وی با تاکید مجدد بر اهمیت فراگیر و همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر درکشور اضافه کرد: باید نهادهای فرهنگی و ذیربط کشور در این خصوص این تفکر را به مردم القا کنند که امر به معروف و نهی از منکر با شرایطی که امام خمینی (ره) فرموده اند واجب و انجام ندادن آن حرام است.



چمنی خطاب به اعضای ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تبریز گفت: در زمینه امر به معروف و نهی از منکر نباید تنها به چنیدین جلسه و ارائه گزارش عملکرد اکتفا کنیم بلکه باید برای مقابله با منکرات در جامعه ، راهکارهای عملی بیابیم.



فرماندار شهرستان تبریز در پاسخ به کسانی که می گویند خجالت می کشیم امر به معروف و نهی از منکر کنیم گفت: باید خجالت را زمین بگذاریم و همه با هم تلاش کنیم ریشه منکرات در جامعه قطع شود چرا که امر به معروف و نهی از منکر بر همگان واجب است.