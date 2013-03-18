جاده گچساران به مرقد بی بی حکیمه بهسازی شد

علی حافظی نیا به خبرنگار مهر گفت: این پروژه با دستور مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران برای رفاه حال مسافرین نوروزی با اعتباری بالغ بر 500میلیون ریال از اعتبارات داخلی این شرکت در حال اجرا است.

حافظی نیا افزود: در این پروژه محل های پر خطر و نقاط آسیب دیده جاده از مقصد گچساران به سمت آبشیرین و از آنجا تا مرقد بی بی حکیمه توسط هفت دستگاه ماشین آلات راهسازی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران تسطیح و آسفالت شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه در حیطه وظایف اداره راه و ساختمان شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب بوده است، افزود: به دلیل عدم اجرای این پروژه توسط اداره راه و ساختمان، عملیات بهسازی جاده گچساران به مرقد بی بی حکیمه به اداره ترابری سنگین محول شده است.

حافظی نیا بیان داشت: پس از پایان تعطیلات نوروز کلیه جاده های مواصلاتی گچساران که تحت نظارت شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است به طور کامل بهسازی و آسفالت خواهند شد.

وی همچنین از بهسازی جاده گچساران به سمت "پازنان دو" خبر داد و عنوان کرد: این جاده که یکی از مسیرهای مواصلاتی مهم و استراتژیک است از سال ها پیش نیاز به بهسازی داشته که با دستور مدیرعامل شرکت نفت و گاز گچساران فاز اول این طرح به اتمام رسیده است.

حافظی نیا با تاکید براینکه اجرای طرح های عمرانی نیازمند مشارکت کلیه ادارات مرتبط در شهرستان گچساران است، اظهار داشت: مشارکت و تعامل بین دستگاه های عمرانی شهرستان موجب تسریع در اجرای پروژه های عمرانی می شود.