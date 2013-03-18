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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۴:۱۹

سعدون زاده خبر داد:

عریض و دو بانده کردن جاده آبادان ماهشهر به اتمام رسید

عریض و دو بانده کردن جاده آبادان ماهشهر به اتمام رسید

آبادان – خبرگزاری مهر: نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی از اتمام کار تعریض و دو بانده کردن جاده آبادان – ماهشهر خبر داد.

جواد سعدون زاده درگفتگو با خبرنگارمهر گفت: با تلاش و پیگیری نمایندگان مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی، یکشنبه شب عملیات تعریض و دوبانده کردن جاده آبادان ماهشهر به طول 85 کیلومتر تمام و به زیر ترافیک رفت.

سعدون زاده با اشاره به آغاز پیگری جدی هر سه نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی از سوی وزرای راه و شهرسازی و نفت در خصوص تکمیل جاده موسوم به مرگ آبادان ـ ماهشهر افزود:  انجام این کار در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: بر همین اساس وزارت راه و شهرسازی تمام هزینه های تکمیل اتوبان آبادان- ماهشهر را تقبل کرد و قرار شد تا این وزارتخانه کار تعریض 40 کیلومتر باقیمانده جاده مذکور را در سه فاز در سال جاری به پایان برساند.

این نماینده با ابراز خرسندی از اتمام کار تعریض و دو بانده کردن این جاده پس از 20 سال تصریح کرد: هر چند که این عملیات طبق جدول زمانبندی شده(هر ماه 15 کیلومتر) به انجام نرسید اما خوشحالیم که در آستانه نوروز و با توجه به حجم بالای تردد مسافران و کاروانهای راهیان نور این عملیات شب گذشته به اتمام رسید.

سعدون زاده یادآور شد: هر چند که تعریض این جاده سبب کاهش حوادث ناگوار همچون تصادف می شود اما رانندگان و مسافران نباید دقت، هوشیاری و توجه به مقررات راهنمایی و رانندگی را در حین رانندگی فراموش کنند.
 

کد مطلب 2020660

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