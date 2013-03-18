سختی های سال 91 بهانه ای برای خدمت بیشتر بود/ چهارشنبه تعطیل است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی‌نژاد شامگاه یکشنبه در آخرین جلسه هیئت وزیران در سال با بیان اینکه سال 91 سال سختی بود، اما سختی‌ها مقدمه تعالی است، اظهار داشت: سختی‌ها و فشارها همگی اعتباری بوده و بهانه‌ای برای تقویت روح و فرصتی برای خدمت بیشتر، تقویت اخلاص و تعهد و عشق به آرمان‌های انقلاب و مردم است، تا نگاه، دانش و توان ما بیشتر شده و اراده‌هایمان مستحکم‌تر شود.

وی با بیان اینکه در تاریخ کشور سراغ نداریم که این میزان از هماهنگی برای فشار به یک دولت انجام شود، خطاب به اعضای هیات دولت افزود: به رغم همه فشارها شما اعضای دولت با عشق و ایمان به آرمان‌های انقلاب و ارزش‌های الهی برای خدمت به مردم ایستادید و خدمت کردید.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه سال 91 سالی بود که بیشترین خدمات برای جبران خلاءها و فشارهای دشمنان به انجام رسید، اظهار داشت: بدخواهان دوست داشتند که نظام اقتصادی کشور از هم پاشیده شود و این موضوع به لحاظ محدودیت‌هایی که به کشور تحمیل شد و از لحاظ حساب و کتاب آنان منطقی بود، ولی با وجود فشار زیادی که به مردم وارد شد، به فضل الهی آنچه آنان می‌خواستند اتفاق نیفتاد.



رئیس جمهور تصریح کرد: امروز کشور قدرتمند است و به رغم همه فشارها، شاهد رشد اقتصادی و افتتاح مداوم پروژه‌ها و کارهای عمرانی در کشور هستیم که بخش مهمی از این شرایط مرهون تلاش‌های اعضای دولت است.



احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: معتقدم نیازی به تشکر از تلاش‌ها و اقدامات اعضای دولت نیست، چرا که وقتی خدایی که شاکر علیم است و بهترین مولا و یاور برای انسان می‌باشد، اعمال انسان را می‌بیند و این کافی است و نیازی به تشکرهای ظاهری نیست.



رئیس جمهور تصریح کرد: در دورانی که فشارها و حرف و حدیث‌ها در خصوص دولت بسیار بالا گرفته بود، یکی از دوستان در حیاط دولت از من پرسید که شرایط چگونه است و بنده پاسخ دادم وقتی خدا شاهد و ناظر اعمال ما و بهترین مولا و یاور است، شرایط بسیار عالی می باشد و نباید از چیزی ناراحت بود.



وی تأکید کرد: فشارها و توطئه‌ها هیچ اصالتی نداشته و تنها بهانه‌ای است برای اینکه رشدی اتفاق بیفتد.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه باید بین خود و خدا حساب‌ها را صاف کرده و آماده خدمت بیشتر و والاتر به مردم شویم، گفت: مسیر عشق و تعالی با عشق به خدا و خلیفه الهی شروع شده و از مسیر خدمت به مردم عبور می‌کند و این راهی نورانی است که خداوند در برابر ما قرار داده و شکر این نعمت در بهره‌گیری از آن در جهت خدمت بیشتر و 100 درصدی به مردم است.



رئیس جمهور با اشاره به اینکه بسیاری از مشکلات بوجود آمده در کشور در سال جاری از اراده دولت و حتی ملت خارج بوده است، تصریح کرد: به رغم این شرایط باید همه آنچه را که در توان داشتیم، انجام می‌دادیم و قاطعانه اعلام می کنم که اکثریت دولت به گونه‌ای رفتار کردند که همه توان خود را در مسیر خدمت به مردم بکار گیرند.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه باید در سال آتی نیز از خدا بخواهیم تا توان، همت و اراده ما را در جهت خدمت بیشتر به مردم افزایش دهد، تصریح کرد: باید از خدا خود او را بخواهیم، چرا که اگر کمتر بخواهیم دچار ضرر و خسران شده‌ایم؛ باید از خدا وجود امام زمان (عج) را بخواهیم، چرا که در آن صورت همه خوبی‌ها، توفیقات، تواضعات و تقواها را خواسته‌ایم.



رئیس جمهور با بیان اینکه کار قوه مجریه، کار اجرایی بوده و روزانه نیاز به تصمیم‌گیری و انجام سلسله کارهای به هم پیوسته‌ای دارد که نیازمند بررسی و پیگیری لحظه‌ای هستند، گفت: نمی‌توان یکسال را به انجام حرف و بحث و کار نظری بگذرانید و اگر هم بحث و فعالیت نظری در دولت صورت می‌گیرد، به عنوان مقدمه انجام کار اجرایی در بخش‌های مختلف است.



احمدی‌نژاد با بیان اینکه خوب است در آستانه سال جدید از همه کسانی که به ما جفا کرده‌اند، بگذریم و آنان را از ته دل ببخشیم، تصریح کرد: در مرحله دوم باید بین خودمان یکدیگر را حلال کنیم، چرا که بالاخره مسئولیت برخی اوقات فوق توان ها بوده و فشارها نیز بسیار زیاد است؛ همه ما آرزو داریم کوچکترین سختی و مشکلی در زندگی مردم وجود نداشته باشد و همه شاد، مرفه و امیدوار بوده و در مسیر کمال باشند، در هیچ جای کشور نیاز بر زمین مانده ای نماند، فشار دشمنان اثربخش نباشد و خللی در زندگی مردم ایجاد نشود، اما در بسیاری از اوقات شاید ابزارها، پاسخگوی تحقق این خواسته‌ها نباشد.



رئیس جمهور خطاب به اعضای دولت تصریح کرد: بنده خاضعانه از شما می‌خواهم که بنده را حلال کرده و در دعاهای خود فراموش نکنید.



احمدی‌نژاد همچنین پس از پایان جلسه دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جلسه امشب هیات دولت مصوب شد که حقوق تمام کارمندان و بازنشستگان دولت در سال آینده حداقل 20 درصد افزایش پیدا کند؛ همچنین مصوب شد که چهارشنبه سی ام اسفند ماه سالجاری نیز تعطیل اعلام شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی ساعت کاری را در اضافه کار کارمندان مستهلک کنند.



رئیس جمهور ضمن اظهار امیدواری از اینکه سال جدید سرشار از عظمت و سلامتی برای ملت ایران باشد و هیچ غم و غصه‌ای در آن وجود نداشته باشد، تصریح کرد: ما برای همه ملت ایران، بیشترین خوبی‌ها را آرزو می‌کنیم و ان شاءالله ملت ایران تمام توان خود را بسیج و کاری بزرگ را انجام خواهد داد و تمام بداخلاقی‌ها را به یکباره از صحنه زندگی خود کنار خواهند زد.

