کاهش سوانح جاده ای با اجرای طرح همیاران بهزیستی

محمدباقر صفوت در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای این طرح اظهار داشت: از آنجاییکه بیشتر معلولیت ها بر اثر سوانح و حوادث است امسال در ایام نوروز به کمک انجمن های مختلف، گروههای همیار ، معلولین و کارشناسان بهزیستی کمپ های اطلاع رسانی در ورودی شهر ایجاد می شود

وی ادامه داد: در ایام نوروز سفرها افزایش پیدا می کند و گاهی مواقع بی احتیاطی و خستگی راننده مشکلات جدی برای سرنشینان ایجاد می کند که امیدواریم ارائه بسته های آموزشی در برخی مواقع حتی توسط خود معلولین به کاهش حوادث کمک کند.

استقرار ماشین اورژانس اجتماعی در کمپ های نوروزی

رئیس اداره بهزیستی شیراز عنوان کرد: استقرار ماشین اورژانس اجتماعی در کمپ های نوروزی و در مکان های که مسافران استقرار دارند از دیگر برنامه های ویژه ایام نوروز است که مهمانان می توانند از خدمات مشاوره استفاده کنند.

صفوت افزود: ایجاد ایستگاه های نقاشی برای کودکان در کمپ ها و اجرای برنامه ها شاد به آموزش و سرگرمی کودکان در ایام استقرار آنها در شیراز کمک می کند.

طرح سفر نوروزی برای کودکان

وی در خصوص اجرای برنامه های نوروزی برای کودکان مراکز شبه خانواده گفت: این کودکان مانند تمامی افراد در سال تحویل کنار سفره هفت سین عید نوروز را آغاز می کنند و در این ایام بر اساس برنامه ریزی انجام شده برای افراد سفرهایی در نظر گرفته ایم.