70 هزار شعبه اخذ رای برای انتخابات سال آینده درنظرگرفته شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت محمد مصطفی نجار شامگاه یکشنبه پس از پایان آخرین نشست هیئت دولت در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به برگزاری دو انتخابات در سال آینده تعداد شعب از50 هزار شعبه به 70 هزار شعبه افزایش خواهد یافت.

وزیر کشور خاطر نشان کرد: دوشنبه آخرین همایش استانداران با حضور رییس جمهوری برگزار می شود وقرار است در این همایش آخرین هماهنگی ها وگفت وگوها در مورد مباحث مختلف انجام شود.

نجار با اشاره به آغاز ثبت نام کاندیداهای این دوانتخابات گفت : هفدهم اردیبهشت 92 زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری و26 فروردین ماه 92 زمان ثبت نام کاندیداهای انتخابات شورای های اسلامی شهر و روستا است .

وی شعار یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وانتخابات شورای های اسلامی شهر وروستا را " اجرای مر قانون، امانتداری و عدالت محوری " بیان کرد.