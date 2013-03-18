پیروزی میلان بازهم با درخشش بالوتلی/ شکست لاتزیو مقابل تورینو

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان در خانه خود با درخشش ماریو بالوتلی موفق شد پالرمو را از پیش رو بردارد. در این دیدار بالوتلی یک بار از روی پنالتی و در دقیقه 8 و یکبار در دقیقه 66 موفق شد دروازه ناپولی را بازکند.
ناپولی هم در یک دیدار نزدیک در خانه خود با نتیجه 3 بر 2 از سد آتالانتا گذشت. ادینسون کاوانی (4 پنالتی، 64) و گوران پاندف (81) گل های ناپولی را در این بازی به ثمر رساندند. رم نیز با نتیجه 2 بر صفر از سد پارما گذشت. اریک لاملا (7) و فرانچسکو توتی (70) گل های جلوروسی را در این بازی به ثمر رساندند.
نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب به شرح زیر است:
* سیه نا صفر – کالیاری صفر
* میلان 2 – پالرمو صفر
* فیورنتینا 3 – جنوا 2
* ناپولی 3 – آتالانتا 2
* پسکارا صفر – کیه وو 2
* رم 2 – پارما صفر
* تورینو یک – لاتزیو صفر
جدول رده بندی:
1- یوونتوس 65 امتیاز
2- ناپولی 56 امتیاز
3- میلان 54 امتیاز
4- فیورنتینا 51 امتیاز
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18- سیه نا 25 امتیاز
19- پسکارا 21 امتیاز
20- پالرمو 21 امتیاز
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