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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۰:۵۳

هفته بیست و نهم سری آ؛

پیروزی میلان بازهم با درخشش بالوتلی/ شکست لاتزیو مقابل تورینو

پیروزی میلان بازهم با درخشش بالوتلی/ شکست لاتزیو مقابل تورینو

رقابتهای هفته بیست و نهم سری آ فوتبال ایتالیا یکشنبه شب با برگزاری 7 دیدار به پایان رسید که طی آن تیم های فیورنتینا، ناپولی، میلان و رم مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال میلان در خانه خود با درخشش ماریو بالوتلی موفق شد پالرمو را از پیش رو بردارد. در این دیدار بالوتلی یک بار از روی پنالتی و در دقیقه 8 و یکبار در دقیقه 66 موفق شد دروازه ناپولی را بازکند.

ناپولی هم در یک دیدار نزدیک در خانه خود با نتیجه 3 بر 2 از سد آتالانتا گذشت. ادینسون کاوانی (4 پنالتی، 64) و گوران پاندف (81) گل های ناپولی را در این بازی به ثمر رساندند. رم نیز با نتیجه 2 بر صفر از سد پارما گذشت. اریک لاملا (7) و فرانچسکو توتی (70) گل های جلوروسی را در این بازی به ثمر رساندند.

نتایج کامل دیدارهای یکشنبه شب به شرح زیر است:

* سیه نا صفر – کالیاری صفر
* میلان 2 – پالرمو صفر
* فیورنتینا 3 – جنوا 2
* ناپولی 3 – آتالانتا 2
* پسکارا صفر – کیه وو 2
* رم 2 – پارما صفر
* تورینو یک – لاتزیو صفر

جدول رده بندی:
1- یوونتوس 65 امتیاز
2- ناپولی 56 امتیاز
3- میلان 54 امتیاز
4- فیورنتینا 51 امتیاز
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18- سیه نا 25 امتیاز
19- پسکارا 21 امتیاز
20- پالرمو 21 امتیاز

کد مطلب 2020671

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