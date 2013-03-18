شهرستان کوهرنگ در آمادگی کامل برای میزبانی از مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، استان چهارمحال و بختیاری که در بخش مرکزی کوههای زاگرس واقع است ازشمال و شرق به استان اصفهان و از غرب به استان خوزستان و از جنوب به کهکیلویه و بویر احمد و از شمال غرب به استان لرستان محدود است و به علت ماهیت کوهستانی مرتفع وقرار داشتن درمسیر بادهای مدیترانه ای، دارای بارشهای نسبتا زیادی است که ریزشهای جوی وبرف و باران منشا سرشاخه های رودخانه های کارون وزاینده رود هستند.



منطقه چهارمحال بختیاری با اقلیم متنوع دارای جاذبه های گردشگری است و شهرستان کوهرنگ ازجمله شهرستانهای چهارمحال بختیاری است که به دلیل چشمه سارهای متعدد چون چشمه دیمه، چشمه سرداب، چشمه مروارید، چشمه آب معدنی کوهرنگ و دیدنیهای طبیعی همچون تونل کوهرنگ، آبشار شیخ علی خان، دشت لاله واژگون، پیست اسکی و .... شهرت بسیار دارد.



شهرستان کوهرنگ یکی از مناطق برف خیز کشور است و زردکوه یکی از قله های بلند و سپید زاگرس را در خود جای داده است.



این شهرستان یکی از شهرستانهای کشور است که جاذبه های طبیعی بسیاری را در خود جای داده که این زیبایی ها آنقدر زیاد هستند که به راحتی نمی توان آنها را توصیف کرد.

هم اکنون در آستانها فصل بهار هستیم و هر روز به زیبایی منطقه کوهرنگ افزوده می شود.

هنگامی وارد شهرستان کوهرنگ می شویم اولین چیزی که خود نمایی می کند رنگ های متفاوت کوههای این منطقه است.

در یک طرف کوهها در اثر وجود برف سفید رنگ است و در طرف دیگر رنگها کوهها در اثر رویش گیاهان سبز رنگ شده است و در قسمتی دیگر کوهها قرمز رنگ هستند.

در این میان جاری شدن چشمه ها و آبشارهای فصلی در جای جای این منطقه طراوت خاصی به منطقه بخشیده است.

هم اکنون شهرستان در آمادگی کامل برای پذیرایی از مسافران است.

در این شهرستان سه هتل و یک خانه معلم برای اسکان مسافران وجود دارد، همچنین مدارس نیز برای اسکان مسافران فرهنگی در این شهرستان آماده شده است.

معاون فرماندار کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ شهرستان جاذبه های گردشگری و طبیعی استان چهارمحال و بختیاری است.

اسکندر کریمی تاکید کرد: این شهرستان در فصل بهار به یکی از زیباترین مناطق زیبای کشور تبدیل می شود ومسافران بسیاری از این منطقه دیدن می کنند.

وی تاکید کرد: هم اکنون این شهرستان در آمادگی کامل برای پذیرایی از مسافران است وتمهیدات لازم برای پذیرایی از مسافران در نظر گرفته شده است.

رئیس اتحادیه هتل داران استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: سه هتل در شهرستان کوهرنگ وجود دارد.

فریدون رئیسی دهکردی ادامه داد: هتل کوهرنگ، هتل آپارتمان قصر احمد و هتل زردکوه سه هتل واقع شده در شهرستان کوهرنگ هستند که در آمادگی کامل برای اسکان مسافران هستند.

وی تاکید کرد: هتل کوهرنگ سه ستاره و هتلهای دیگر تک ستاره هستند.

رئیسی دهکردی تاکید کرد: هتلهای شهرستان هم اکنون برای اسکان مسافران اتاق خالی دارند.

وی تاکید کرد: اتاقهای هتل کوهرنگ دو تخته تا شش تخته است.

رئیس اتحادیه هتل داران استان چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: شهرستان کوهرنگ زیباترین شهرستان استان چهارمحال و بختیاری است و هر ساله مسافران بسیاری از این منطقه دیدن می کنند.