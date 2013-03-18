طرح امداد نوروزی 92 "امداد خودرو ایران " برای مسافران/پیش بینی افزایش چهاربرابری تقاضا برای امداد رسانی

به گزارش خبرنگار مهر، آرش سعیدی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در همین خصوص ما در امداد خودرو میزان خدمت رسانی را نزدیک به 80 درصد افزایش داده ایم چنانچه میانگین زمان انتظار در سال گذشته نزدیک به 22 دقیقه بود و در تلاش هستیم تا این زمان انتظار در سال جاری به 20 دقیقه کاهش یابد.

وی ادامه داد: طرح امداد نوروزی طرحی است که در مدت 24 روز اجرایی می شود و مدت زمان اجرای آن نیز از 23 اسفند الی 17 فروردین ماه سال آتی خواهد بود.

رئیس دفتر منطقه امداد خودرو اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در ادامه سخنان خود بیان داشت: برای اجرای این طرح در مناطق تحت پوشش اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری 232 اکیپ دیده شده است که نزدیک به 60 درصد آن را در استان اصفهان است.

وی در ادامه سخنان خود بیشترین گروه های مستقر را مربوط به شهر اصفهان دانست و بیان داشت: پس از استان اصفهان در شهرهای بروجن و لردگان که حجم سفرهای نوروزی از این شهرها بالاست بیشترین گروه های مستقر را به خود اختصاص داده اند، چرا که بیشتر مسافران جنوب کشور از این مسیر گذر خواهند کرد.

پیش بینی افزایش چهاربرابری تقاضا برای امداد رسانی

سعیدی در ادامه سخنان خود با اشاره به تجربه سال های گذشته بیان داشت: پیش بینی می شود تماسهای تلفنی با این مرکز بخصوص در شهرهایی که چهار راه اصلی است بر اساس تلفن های معمول در طول سال چهار برابر افزایش یابد.

رئیس دفتر منطقه امداد خودرو اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیان داشت: با توجه به اینکه این سه استان در مرکز کشور واقع شده اند بیشترین تردد از این استانها خواهد بود و به همین سبب هر ساله ما بیشترین مراجعه را خواهیم داشت.

هزینه ای برای امداد رسانی دریافت نمی شود

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به امداد رسانی امداد خودرو به سایر خودروها بیان داشت: در این مدت هیچ هزینه ای بابت ایاب و ذهاب امداد رسانی دریافت نخواهد شد و تنها ما اجرت و قطعاتی که مصرف می شود را دریافت خواهیم کرد

حداکثر فاصله اکیپ های امدادی در استان اصفهان حداکثر 40 کیلومتر است

سعیدی در ادامه سخنان خود گفت: در سطح استان اصفهان فاصله اکیپ های امدادی در تمام نقاط استان از 40 کیلومتر بیشتر نخواهد شد و قطعا این موضوع در مدت زمان امداد رسانی تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: همچنین اکیپ های ثابت و سیار ما نیز به صورت شبانه روزی در جاده ها مستقر هستند و خدمت رسانی صورت 24ساعته انجام می دهند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: رئیس دفتر منطقه امداد خودرو اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری در بخش پایانی سخنان خود بیان داشت: در سال جاری دنبال هستیم تا بر اساس برنامه ابلاغی پاسخ گوی 98 درصد از تماس های تلفنی باشیم که در سال گذشته این آمار نزدیک به 97 درصد بود.

رئیس دفتر منطقه امداد خودرو اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاری همچنین از کسانی که قصد سفر را دارند نیز خواست تا در صورتی که نیاز به تماس تلفنی با امداد خودرو را داشتند فقط با شماره تلفن 096440 که در سراسر ایران شماره واحد و یکسانی است تماس بگیرندو از تماس با شماره های متفرقه که تحت عنوان امدادخودرو معرفی می شوند جدا خودداری کنند.