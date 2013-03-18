لحظات تلخ وشیرین وزرای اطلاعات وامورخارجه درسال 91

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پایان جلسه هیئت دولت، وزرای اطلاعات وامورخارجه کشورمان در پاسخ خبرنگاران از تلخ ترین وشیرین ترین لحظات سال 91 سخن گفتند.

حیدرمصلحی شامگاه یکشنبه پس از پایان نشست هیئت دولت درجمع خبرنگاران درپاسخ به این سوال که شیرین ترین وتلخ ترین لحظه سال 91 ازدیگاه شما چه بوده ، گفت : شیرین ترین لحظه سال 91 موفقیت هایی بود که دراین سال در نظام جمهوری اسلامی ایران حاصل شد.



وزیراطلاعات تلخ ترین لحظه را هم لحظه ای عنوان کرد که کسی تخلفی انجام دهد حال این تخلف چه سنگین وچه سبک باشد .



علی اکبر صالحی وزیر خارجه کشورمان نیز شیرین ترین لحظه سال 91را آزادی 48 گروگان ایرانی در سوریه بیان کرد.



وی شهادت شهید شاطری را به عنوان تلخ ترین رویداد سال 91 عنوان کرد .

سردار شهید ˈحسن شاطریˈ یکی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس که مسوولیت ستاد بازسازی ایران در لبنان را بر عهده داشت، بهمن ماه 91 در مسیر دمشق به بیروت به دست حامیان و مزدوران رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل شد و پیکر مطهر وی نیز 26 بهمن ماه پس از تشییع درزادگاهش، سمنان به خاک سپرده شد.