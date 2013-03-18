برای مشاهده «ناف زمین» به کنارک سفر کنید

به گزارش خبرنگار مهر گل‌فشان‌ها در ميان بوميان ساكن استان سيستان و بلوچستان و هرمزگان به صورت هاي مختلفي تلفظ مي‌شود. مردم منطقه گواتر، جلگه دشتياري و شرق بلوچستان گل‌فشان را به لهجه محلي «بوتن» و اهالي چابهار، كهير و زرآباد آن را «گل پاشان» و «ناپك» به معناي «ناف زمين» يا «ناف دريا» مي نامند و در بين ساكنان شرق استان هرمزگان نيز به «آب باد» معروف است.

در جنوب شرق ايران 20 گل‌فشان وجود دارد كه 5 مورد آنها بين بندر جاسك و ميناب، 9 مورد بين چابهار و بندر جاسك و 6 مورد ديگر هم بين چابهار و مرز ايران و پاكستان بويژه شمال خليج گواتر قرار گرفته است.

گفتنی است مهمترين اين گل‌فشان ها در 95 كيلومتري غرب بندر كنارك و در دشت كهير نرسيده به روستاي تنگ در زميني مسطح واقع شده و داراي سه تپه كوچك گل‌فشان است كه يكي از آنها شبيه آتشفشان و در حال حاضر فعال است و بقيه آنها نيز از چند سال قبل به صورت غيرفعال درآمده‌اند.

چشمه گل افشان بندر تنگ؛

یکی از دیدنی های حیرت انگیز شهرستان چابهار، کوه های گِل افشان است که مهم ترین آنها در نقطه ای نزدیک به کُنارک به نام بندر تَنگ قرار دارد.

کوه گل افشان بندر تنگ با ارتفاع تقریبی 100 متر و قطر قاعده کمی بیش از 100 متر در فاصله حدود 100 کیلومتری شهرستان چابهار قرار دارد. اطراف این کوه را بیابانی وسیع فرا گرفته که ظاهرا این بیابان نیز همچون خود کوه ماحصل اتفاقاتی ازدرون زمین است.

اطراف کوه به فاصله حدود 200 متر چاله ای به عمق حدود 2 متر ایجاد شده که برای رسیدن به کوه باید وارد این چاله شد. بالا رفتن از کوه اگر فصل بارندگی نباشد؛ تقریبا راحت است.

در بالاترین نقطه کوه چاله ای به قطر کمتر از یک متر و به عمق حدود نیم متر وجود دارد که با گل پوشیده شده است. در فواصل زمانی حدود یک دقیقه، مقداری گل با صدای خاصی شبیه به ترکیدن یک حباب، از چاله خارج و به اطراف پراکنده می شود. احتمالا تمام این کوه در طول سالیان گذشته بر اثر فعالیت این چشمه ایجاد شده باشد.

در کنار این کوه، دو کوه کم ارتفاع دیگر وجود دارد که به نظر می رسد زمانی آنها نیز گل افشان بوده اند.

در بلنداي اين تپه‌ها، دهانه‌هايي به قطر چند سانتي متر وجود دارد و از دهانه گل‌فشان كه در حال حاضر فعال است، به طور متناوب گل خاكستري رنگ خارج شده و به سوي دامنه‌ها سرازير مي‌شود. دوره تناوب اين پديده نادر و زيبا 10 تا 15 دقيقه است كه اين عمل با لرزش خاك همراه است و گاهي به هنگام خروج گل، صدايي همانند شليك تفنگ از آن به گوش مي‌رسد.

گل‌فشان‌هاي ايران بيشتر در جلگه‌ ساحلي درياي عمان به خصوص بلوچستان جنوبي تمركز دارند و بيشتر آنها در حال حاضر فعالند، اما فعاليت آنها در فصول مختلف از سالي به سال ديگر تغيير پيدا مي‌كند. اين پديده بطور عمده در فصول پرباران از جاذبه‌هاي نادر و ديدني استان به شمار مي‌رود.

گل درمانی

گل درمانی از جمله مباحثی است که قدمتی دیرینه دارد و در چند دهه اخیر کم رنگ شده بود ، ولی امروزه از جایگاه ویژه ای برخوردار است .

گفته می شود به دلیل وجود مواد معدنی و الی در این گل و لای استفاده از آن در بهبود بیماری های پوستی و دردهای مفصلی موثر است .

امروزه در کشور های اروپایی نظیر ایتالیا واحدهای صنعتی ،بهداشتی وزیبایی با استفاد از گل ، کرمهای پوست تولید می کنند براساس تحقیقات محقققان به علت وجود سولفور و مواد آلی در گل بسیاری از بیماری های پوستی نظیر اگزما ، آگند و تراوش بیش از حد چربی از منافذ پوست بهبود می بخشد.

خواص درمان ی گل افشان های برای درمان بیماری هایی مانند دردهای مفاصل و ستون فقرات ، سفتی مفاصل ، بیماری های عصبی ، مراحل اولیه تنگی عروق و انقباضات عضلانی سودمند است. گفته می شود که استحمام کردن در گل فشانها به خاطر وجود عناصر شیمیایی خاص در ترکیبات آنها برای پوست سودمند است.

از نظر مردم بلوچ نیز گل های گل فشان دارای خواص درمانی بوده و جهت درمان پاره ای از امراض در درون گلهای گل فشان غلطیده و معتقدند که این عمل دارای خواص درمانی می باشد.

گل فشان میهمانانی بین المللی دارد

رئیس سازمان میراث فرهنگی بندر کنارک با بیان اینکه از تمامی نقاط ایران برای تماشای این پدیده طبیعی به سیستان و بلوچستان سفر می شود گفت: سال گذشته تعداد 700 گردشگر در ایام نوروز از گل فشان بندر تنگ دیدار کردند که بیش از 20 گردشگر از کشورهای پاکستان، افغانستان و هند بودند.

عبدالحمید بلوچ زاده افزود: در سال جاری نیز گردشگرانی از کشور سوئد از این مکان توریستی بازدید داشته اند و پیش بینی می شود که نوروز امسال با تعداد بیشتری از گردشگران داخلی و خارجی در این منطقه مواجهه باشیم.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای پذیرایی از مسافران نوروزی در این منطقه اندیشیده شده است دادمه داد: تجهیز دو واحد مسکونی، احداث آلاچیق، برپایی سیاه چادر، افتتاح نمایشگاه غذاهای سنتی و بومی از جمله اقدامات در نظر گرفته شده برای پذیرایی از میهمانان نوروزی است.

وی گفت: در این ایام همچنین به منظور آشنایی مسافران نوروزی با فرهنگ بومی مسابقات بومی و محلی برای ایجاد روحیه نشاط در گردشگران برگزار خواهد شد.

وی گفت: پیش بینی می شود بیش از یک هزار نفر از پدید ه زیبای گل فشان دیدار کنند.

گزارش:بابک رحیمیان