سهم پرداختی بانکها در خراسان جنوبی 15 درصد افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید امینی صبح دوشنبه در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، بر تسریع در روند پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در استان تاکید کرد و اظهارداشت: باید جذب تسهیلات برای ایجاد توسعه پایدار در استان با سرعت انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه استان از محرومتیهایی برخوردار بوده و نیازمند جذب سرمایه گذار است، افزود: در این راستا بانک ها در سرمایه گذاری ها مساعدت کنند تا رشد اررزش افزوده در استان افزایش یابد.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه کشاورزی نیز از محورهای توسعه استان بوده و امسال تسهیلات قابل توجهی دریافت کرده است، عنوان کرد: برای افزایش رونق کشاورزی در استان باید پرداخت های طرح توسعه کشاورزی استان نیز با سرعت بیشتری انجام شود.

امینی عملکرد پرداخت تسهیلات بخش کشاورزی استان را مطلوب ارزیابی کرد و بیان داشت: در این راستا تاکنون 28 میلیارد تومان در استان پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در این راستا برای هشت هزار و 102 نفر در استان در بخش کشاورزی اشتغال ایجاد شده است.

امینی با بیان اینکه سرمایه گذاری در سایر بخش ها نیز روند مثبتی داشته است، عنوان کرد: باید مشکلات برای سرمایه گذاری ها در استان مرتفع شود.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نرخ رشد ارزش افزوده استان در سال 85 پنج دهم درصد از ارزش افزوده کشور بوده است، یادآور شد: این رقم هم اکنون به 0.78 درصد رسیده است.