کارگاه آموزشی مهارتهای حفظ صحنه جرم در شاهرود برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، یک کارشناس جرم شناسی صبح دوشنبه در کارگاه آموزشی مهارت های حفظ صحنه جرم ویژه کارکنان حراست منطقه خطوط لوله و مخابرات نفت شمالشرق در شاهرود ضمن تاکید بر اینکه شناساندن اهمیت صحنه جرم به مردم در غالب آموزش های همگانی امری لازم و ضروری است گفت: چرا كه به محض وقوع جرم مهمترین وظیفه مردم حفظ صحنه تا زمان حضور پلیس است.

علی جوان با اشاره به اینکه در برخورد با صحنه جرم نبایست به وسایل موجود در صحنه جرم دست زد، اظهار داشت: این امر باعث از بین رفتن آثار ادله مفید در کشف جرم خواهد شد.

مدرس این دوره آموزشی ضمن بیان اینکه یک قاعده استثنایی وجود دارد و آن این است که قبل از هر چیز نجات افراد در درجه اول اهمیت و اولویت قرار دارد، گفت: در صورت زنده بودن فرد یا افراد و یا عدم اطمینان از مرگ مصدومان در صحنه جرم باید با رعایت اصول و روش های صحیح و فنی نسبت به نجات جان آنها اقدام شود.

جوان، تردد بی مورد اشخاص غیر متخصص در صحنه های جرم را موجب محو و معدوم شدن آثار باقی مانده جرم ذکر کرد و افزود: هرگونه جا به جایی اشیا و وسایل موجود در صحنه جرم قبل از عکاسی و فیلم برداری و آثار برداری بدون هماهنگی با ماموران متخصص ممنوع است.

وی همچنین مهمترین عمل در هنگام وقوع جرم را تعیین محدوده و حفظ صحنه جرم به روش صحیح تا حضور تیم بررسی صحنه جرم دانست و تصریح کرد: با توجه به وضعیت محل باید تدابیر و راهکارهای مناسبی برای حفظ آن اندیشیده شود.

این کارشناس جرم شناسی خاطرنشان کرد: در برخورد با صحنه های جرم و جنایت محرمات شرعی به ویژه حرمت شرعی اجساد مونث باید کاملا مورد توجه قرار گیرد.

جوان در خاتمه ضمن یادآوری اینکه پس از اطلاع از وقوع جرم بلافاصله و همزمان با اعلام به مقامات قضایی و آگاهی به ماموران بررسی صحنه جرم باید اطلاع داده شود تصریح کرد: زیرا گذشت زمان لطمات جبران ناپذیری به کیفیت نمونه برداری و کسب نتایج مفید وارد خواهد کرد.