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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۰

نخستین کنگره شعر صائب تبریزی برگزار می‌شود

نخستین کنگره شعر صائب تبریزی برگزار می‌شود

وزارت ارشاد نخستین کنگره صائب تبریزی را در بهار سال 92 برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نظر دارد نخستین کنگره شعر صائب تبریزی و شعر اخلاقی را در خردادماه سال 1392 برگزار کند. به این ترتیب فراخوان شرکت در این کنگره توسط وزارت ارشاد منتشر شده که متن آن به این ترتیب است:

مقام معظم رهبری:

به چندین ده هزار شعر صائب که نگاه کنید، اگر فقط غزلیات نصیحت‌آمیز و اخلاقى او را جمع کنید، یک دیوان قطورى خواهد شد.

با استعانت از حضرت پروردگار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نظر دارد نخستین کنگره شعر صائب تبریزی و شعر اخلاقی را در خردادماه سال 1392 برگزار نماید.

اهداف این همایش عبارت‌اند از:

-‌ آشنا ساختن همگان با اندیشه و شعر صائب تبریزی که از دغدغه‌های مقام معظم رهبری بوده است
-‌ ایجاد انگیزه در مداحان، شاعران و دیگر هنرمندان در توجه به اندیشه و شعر صائب تبریزی و ظرفیت‌های موجود در آن
-‌ ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی با توجه به آموزه‌های دینی موجود در شعر صائب
-‌ زمینه‌سازی برای توجه بیشتر به اصحاب فرهنگ نسبت به مقوله اخلاق در ادبیات با توجه به موج تهاجم غرب در عرصه ادبیات و رواج بی‌اخلاقی (به ویژه در عرصه‌های مجازی)

وزارت ارشاد از استادان، پژوهشگران، ادیبان و شاعران دعوت کرده است تا مقالات خود را به این همایش ارسال کنند.

برخی از موضوعات پیشنهادی برای مقالات عبارت‌اند از:

-‌‌ اشاره به اخلاق پیامبر اکرم در شعر صائب
-‌ فضایل و رذایل اخلاقی از نگاه صائب تبریزی
-‌ بررسی عنصر پند و اندرز در شعر صائب
-‌ پیش‌فرض‌های اخلاقی شعر صائب
-‌ بررسی نمونه‌های موفق شعر صائب در عرصه‌ی اخلاق
-‌ رویکردهای صائب به ادبیات تعلیمی
-‌ مدایح و مراثی صائب در اخلاق عمومی و فرهنگ عامه
-‌ راهکارهای ترویج شعر اخلاقی و ادبیات تعلیمی با نظرداشت به صائب
-‌‌ ظرفیت های شعر سبک هندی در رواج اخلاق
-‌ بازتاب حضور آیات قرآن در شعر صائب
- ‌بازتاب حضور احادیث معصومان در شعر صائب
-‌ دنیاخواهی و دنیادوستی در شعر صائب
-‌ عنصر «عبرت» در شعر صائب
-‌ تفاوت‌های شعر عرفانی و شعر اخلاقی در سبک هندی
-‌ آثار بلندی همت در شعر صائب تبریزی
- توکل و تفویض در شعر صائب
- عبادت و آثار آن در شعر صائب
- رعایت حقوق دیگران در شعر صائب
-‌ عوامل و موانع رشد اخلاقی در شعر صائب

علاقه‌مندان باید آثار خود را از طریق پست الکترونیک saeb@farhang.gov.ir ارسال کنند. ملهت ارسال آثار نیز تا 15 اردیبهشت 92 است.
 

کد مطلب 2020706

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