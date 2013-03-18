به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نظر دارد نخستین کنگره شعر صائب تبریزی و شعر اخلاقی را در خردادماه سال 1392 برگزار کند. به این ترتیب فراخوان شرکت در این کنگره توسط وزارت ارشاد منتشر شده که متن آن به این ترتیب است:
مقام معظم رهبری:
به چندین ده هزار شعر صائب که نگاه کنید، اگر فقط غزلیات نصیحتآمیز و اخلاقى او را جمع کنید، یک دیوان قطورى خواهد شد.
با استعانت از حضرت پروردگار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نظر دارد نخستین کنگره شعر صائب تبریزی و شعر اخلاقی را در خردادماه سال 1392 برگزار نماید.
اهداف این همایش عبارتاند از:
- آشنا ساختن همگان با اندیشه و شعر صائب تبریزی که از دغدغههای مقام معظم رهبری بوده است
- ایجاد انگیزه در مداحان، شاعران و دیگر هنرمندان در توجه به اندیشه و شعر صائب تبریزی و ظرفیتهای موجود در آن
- ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی با توجه به آموزههای دینی موجود در شعر صائب
- زمینهسازی برای توجه بیشتر به اصحاب فرهنگ نسبت به مقوله اخلاق در ادبیات با توجه به موج تهاجم غرب در عرصه ادبیات و رواج بیاخلاقی (به ویژه در عرصههای مجازی)
وزارت ارشاد از استادان، پژوهشگران، ادیبان و شاعران دعوت کرده است تا مقالات خود را به این همایش ارسال کنند.
برخی از موضوعات پیشنهادی برای مقالات عبارتاند از:
- اشاره به اخلاق پیامبر اکرم در شعر صائب
- فضایل و رذایل اخلاقی از نگاه صائب تبریزی
- بررسی عنصر پند و اندرز در شعر صائب
- پیشفرضهای اخلاقی شعر صائب
- بررسی نمونههای موفق شعر صائب در عرصهی اخلاق
- رویکردهای صائب به ادبیات تعلیمی
- مدایح و مراثی صائب در اخلاق عمومی و فرهنگ عامه
- راهکارهای ترویج شعر اخلاقی و ادبیات تعلیمی با نظرداشت به صائب
- ظرفیت های شعر سبک هندی در رواج اخلاق
- بازتاب حضور آیات قرآن در شعر صائب
- بازتاب حضور احادیث معصومان در شعر صائب
- دنیاخواهی و دنیادوستی در شعر صائب
- عنصر «عبرت» در شعر صائب
- تفاوتهای شعر عرفانی و شعر اخلاقی در سبک هندی
- آثار بلندی همت در شعر صائب تبریزی
- توکل و تفویض در شعر صائب
- عبادت و آثار آن در شعر صائب
- رعایت حقوق دیگران در شعر صائب
- عوامل و موانع رشد اخلاقی در شعر صائب
علاقهمندان باید آثار خود را از طریق پست الکترونیک saeb@farhang.gov.ir ارسال کنند. ملهت ارسال آثار نیز تا 15 اردیبهشت 92 است.
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