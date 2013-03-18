62 امامزاده شهرستان اصفهان میزبان طرح آرامش بهاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی روح الامینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 30 امامزاده در ناحیه 2، و 32 امامزاده در ناحیه یک برای برگزاری طرح آرامش بهاری در نظر گرفته شده، ادامه داد: در هفته گذشته طرح توجیهی مسئولین مراکز فرهنگی 20 امامزاده شاخص داخل شهر اصفهان برگزار شد که مسئولین با وظایف خود درباره این طرح آشنا شدند.

وی اظهار داشت: علاوه بر برنامه‌های خاص در نظر گرفته شده در سه مکان شامل علامه مجلسی، زینبیه و مسجد امام نیز خیمه‌های معرفت بر پا شده که در هر یک از این خیمه‌ها شش غرفه وجود دارد و دیگر امامزاده با توجه به موقعیت‌ها و امکاناتی که در سطح امامزاده‌ها وجود دارد از آن بهره‌مند شوند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان بیان داشت: در تمامی 62 امامزاده مبلغ‌های دینی حضور دارند که می‌توانند به مسائل مردمی پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 95 امامزاده در شهرستان اصفهان وجود دارد که 62 امامزاده برای طرح آرامش بهاری در نظر گرفته شده است.

روح الامینی افزود: با توجه به مسافرخیز بودن اصفهان برنامه‌های خاصی برای امامزاده‌هایی که در مسیر شرق و شمال اصفهان و گلوگاه‌های ورودی و خروجی شهر هستند در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در امامزاده‌های دو طفلان و زینبیه طرح اسکان مسافران برگزار می‌شود و در امامزاده محسن، وحید، امام محمد، ابوالعباس و شاه میر حمزه، علامه مجلسی، زینبیه و مسجد امام نیز برنامه‌های ویژه‌ای برگزار خواهد شد.