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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۲۷

62 امامزاده شهرستان اصفهان میزبان طرح آرامش بهاری هستند

62 امامزاده شهرستان اصفهان میزبان طرح آرامش بهاری هستند

اصفهان – خبرگزاری مهر: سرپرست اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان از برگزاری طرح آرامش بهاری در 62 امامزاده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام هادی روح الامینی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه 30 امامزاده در ناحیه 2، و 32 امامزاده در ناحیه یک برای برگزاری طرح آرامش بهاری در نظر گرفته شده، ادامه داد: در هفته گذشته طرح توجیهی مسئولین مراکز فرهنگی 20 امامزاده شاخص داخل شهر اصفهان برگزار شد که مسئولین با وظایف خود درباره این طرح آشنا شدند.

وی اظهار داشت: علاوه بر برنامه‌های خاص در نظر گرفته شده در سه مکان شامل علامه مجلسی، زینبیه و مسجد امام نیز خیمه‌های معرفت بر پا شده که در هر یک از این خیمه‌ها  شش غرفه وجود دارد و دیگر امامزاده با توجه به موقعیت‌ها و امکاناتی که در سطح امامزاده‌ها وجود دارد از آن بهره‌مند شوند.

سرپرست اوقاف و امور خیریه ناحیه دو شهرستان اصفهان بیان داشت: در تمامی 62 امامزاده مبلغ‌های دینی حضور دارند که می‌توانند به مسائل مردمی پاسخگو باشند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر 95 امامزاده در شهرستان اصفهان وجود دارد که 62 امامزاده  برای طرح آرامش بهاری در نظر گرفته شده است.

روح الامینی افزود: با توجه به مسافرخیز بودن اصفهان برنامه‌های خاصی برای امامزاده‌هایی که در مسیر شرق و شمال اصفهان و گلوگاه‌های ورودی و خروجی شهر هستند در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: در امامزاده‌های دو طفلان و زینبیه طرح اسکان مسافران برگزار می‌شود و در امامزاده محسن، وحید، امام محمد، ابوالعباس و شاه میر حمزه، علامه مجلسی، زینبیه و مسجد امام نیز برنامه‌های ویژه‌ای برگزار خواهد شد.

 

کد مطلب 2020707

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