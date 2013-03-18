محمدرضا ابوالحسنی تهیه‌کننده فیلم انیمیشن "تهران 1500" با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: استقبال از این فیلم در چند روزی که از اکران آن گذشته است، خوب بوده و خوشبختانه همانگونه که پیش‌بینی می‌کردیم با تبلیغات دهان به دهان توسط مخاطبان و همچنین تبلیغات محیطی فروش خوبی را آغاز کرده‌ایم.

وی با اشاره به تبلیغات در نظر گرفته شده برای فیلم سینمایی" تهران 1500" گفت: در همه جای دنیا در کنار نمایش فیلم‌های انیمیشن محصولات جانبی یا مسابقات متنوع برای مخاطب در نظر گرفته می‌شود از همین‌رو از امروز مسابقه پیامکی فیلم "تهران 1500" آغاز شده و مشترکین ایرانسل می‌توانند با ارسال یک پیامک بدون متن به شماره 1500 در این مسابقه شرکت کنند.

تهیه‌کننده فیلم انیمیشن "تهران 1500" که نخستین فیلم بلند انیمیشن تولید ایران است، افزود: برای برگزیدگان این مسابقه پیامکی 1500 میلیون ریال جایزه درنظر گرفته‌ایم. گام بعدیمان هم ارائه محصولات جانبی این فیلم سینمایی است.

ابوالحسنی اشاره کرد: شخصیت‌هایی که در فیلم "تهران 1500" خلق شده‌اند از جمله دو ربات با نام‌های ربات غیرتی و یا پیکان پرنده به زودی در قالب عروسک ارائه می‌شوند و در نظر داریم به زودی این شخصیت‌ها را در سینماهایی که این فیلم را به نمایش می‌گذارند در دسترس علاقمندان قرار می‌گیرد.

ابوالحسنی در پایان درباره فروش این فیلم گفت: خوشبختانه از آغاز اکران با رشد صعودی فروش همراه بوده است تا جاییکه در سینماهایی چون پردیس سینما آزادی، پردیس سینما ملت، و پردیس زندگی نمایش این فیلم به سانس فوق‌العاده کشیده شده است. ضمن اینکه به منظور رفاه تفریحی مسافران نوروزی از شامگاه گذشته در سالن نمایش برج میلاد هم این فیلم اکران می‌شود.