اکران سه فیلم جدید در سینماهای شیراز

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم های حوض نقاشی، رسوایی، پذیرایی ساده، دزدان خیابان جردن، تهران 1500 مهمان سینماهای شیراز هستند.

فیلم حوض نقاشی مهمان سینما سعدی و فلسطین

فیلم حوض نقاشی که در سینما سعدی و فلسطین با موضوع ملودرام اجتماعی اکران می شود.

فیلم حوض نقاشی به کارگردانی مازیار میری داستان مریم و رضا است که با آدم‌های دیگر فرق دارند، آن هم نه یک فرق ساده، بلکه بسیار بزرگ و آن‌ها باید تلاش کنند تا به دیگران ثابت کنند این تفاوت بزرگ را با معجزه عشق حل کرده‌‌اند...

تهیه کنندگی فیلم بر عهده سازمان توسعه سینمایی سوره ، حوزه هنری است و بازیگرانی مانند شهاب حسينى، نگار جواهریان، فرشته صدرعرفائى، سپهراد فرزامى، سيامک احصائى، الهام کردا در آن نقش آفرینی می کنند.

اکران تهران 1500 در سینما پیام

فیلم تهران 1500 به کارگردانی بهرام عظیمی در سینما پیام اکران می شود.

فیلم تهران 1500 با موضوع انیمیشن به کارگردانی عبدالحسین ابوالحسنی، محمد ابوالحسنی داستان انيميشنی است که در سال 1500 هجري شمسي مي گذرد و درباره زندگي گذشته و حال شخصي به نام اکبر آقا مي باشد که به مسائل اجتماعي فرهنگي و شهرنشيني مي پردازد.

بازیگران این فیلم بهرام رادان ، محمدرضا شريفي نيا، گوهر خيرانديش ، مهتاب نصيرپور، حبيب رضايي ، سيدحسام نواب صفوي، هديه تهراني، مهران مديري ، سيروس كهوري نژاد ، الهام جعفرنژاد، ماشاءاله شاهمرادي زاده هستند.

رسوایی مهمان ایران

فیلم رسوایی به کارگردانی مسعود ده‌نمکی و بازیگری چون اکبر عبدی و الناز شاکردوست بازی مهمان سینما ایران است.

فیلم رسوایی داستانی است در مورد هرمز باج خور و شياد است که مريم را فريب داده و خود ناپديد مي شود.

والدين مريم به جهت خيرخواهي و به خاطر آينده ي دخترشان، فرزند او را به پرورشگاه سپرده و وانمود مي كنند كه نوزاد مرده است .

مريم چندي بعد با جواني به نام جمشيد ازدواج مي كند و طي حادثه اي درمي يابد كه فرزندش زنده است. هرمز از اين واقعه بهره برداري كرده و براي فاش نكردن واقعيت، از او تقاضاي حق السكوت مي كند. جمشيد به زودي به رفتار همسرش ظنين مي شود و مريم بهترين را ه را افشاي واقعيت مي بيند و بدين ترتيب ضمن آنكه آينده ي زندگي خود و همسرش را ثبات مي بخشد، هرمز را نيز گرفتار قانون مي سازد.

سینما شیراز و پرسیا

اکران فیلم دزدان خیابان جردن در سینما شیراز و پذیرایی ساده نیز در سینما پرسیا ادامه دارد.