به گزارش خبرگزاری مهر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش داد: این بانک با توجه به تغييرات چشمگير و روزافزون صنعت بانکداري از جمله ظهور و گسترش بانکداري الکترونيک، بازنگري در آيين‌نامه مذکور مطابق با شرايط کنوني امري لازم و ضروري بود و براین اساس بانک مرکزی آیین نامه جدید را تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نمود و در این مرحله بانک های قرض الحسنه نیز مشمول مفاد آیین نامه مذکور خواهند بود.

براساس این بخشنامه و به موجب تبصره (1) ماده 29 دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانک‌های قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها، خريد اموال غيرمنقول حداکثر تا ٣٠ درصد سرمايه بانك قرض‌الحسنه مجاز است.



ضمناً براساس مصوبه مجمع عمومي سال 1390 بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران که طي بخشنامه ای در سیزدهم اسفندماه سال جاری به شبکه بانکي کشور ابلاغ شده است، بانک‌ها و مؤسسات اعتباري ملزم هستند، نسبت به کاهش تعداد شعب خود به نسبت 20 درصد تعداد آنها اقدام کنند. بنابراين در سال 1392 به جز بانک‌ها و مؤسسات اعتباري جديدالتأسيس فاقد شعب دراستان‌ها، هيچ‌گونه تقاضايي جهت توسعه شعب پذيرفته نخواهد شد.



پیش از این بانک مرکزی آيين‌نامه ايجاد يا تعطيل واحدهاي بانکي در داخل کشور را به شبکه بانکی به استثنای بانکهای قرض الحسنه مهر ايران و رسالت ابلاغ کرده بود.



بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان این بخشنامه بر حسن اجراي آیین نامه ابلاغی تاکید نموده است.