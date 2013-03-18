واژگوني پرايد در خرم زال يك كشته و3 مجروح بر جاي گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شرافتي صبح دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: روز گذشته براثر واژگوني يك دستگاه سواري پرايد در محور "آزادراه خرم زال" شهرستان پلدختر يكي از سرنشينان آن كشته و راننده و دو سرنشين ديگر مجروح شدند.



وی یادآور شد: كارشناس پليس راه علت تامه واژگوني پرايد را تخطي از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو راننده اعلام كرد.