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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۳:۱۳

سرهنگ شرافتی:

واژگوني پرايد در خرم زال يك كشته و3 مجروح بر جاي گذاشت

واژگوني پرايد در خرم زال يك كشته و3 مجروح بر جاي گذاشت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئيس پليس راه استان لرستان گفت : بر اثر واژگوني يك دستگاه سواري پرايد در شهرستان پلدختر يك نفر كشته و 3 نفر مجروح شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی شرافتي صبح دوشنبه در این رابطه به خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: روز گذشته براثر واژگوني يك دستگاه سواري پرايد در محور "آزادراه خرم زال" شهرستان پلدختر يكي از سرنشينان آن كشته و راننده و دو سرنشين ديگر مجروح شدند.

وی یادآور شد: كارشناس پليس راه علت تامه واژگوني پرايد را تخطي از سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو راننده اعلام كرد.

کد مطلب 2020728

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