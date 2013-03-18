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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۴۵

حسینی:

450 هزار مترمکعب از رودخانه های علی آباد لایروبی می شوند

450 هزار مترمکعب از رودخانه های علی آباد لایروبی می شوند

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: رئیس اداره منابع آب علی آباد کتول گفت: حجم لایروبی و ساماندهی رودخانه های شهرستان  در مجموع بیش از 450 هزار متر مکعب و به طول بیش از 40 کیلومتر و اعتبار مصوب در نظر گرفته شده بیش از هفت میلیارد ریال است.

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی پروژه های مهندسی رودخانه ها و مجاری آبی شهرستان علی آباد کتول از اسفند ماه سال جاری آغاز و در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی 30 در صد برخوردار است.

وی با اشاره به پروژه های مهندسی رودخانه در این شهرستان عنوان کرد: پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه زرینگل، کبود وال، الازمن،کانال برفتان،پیچک محله، هدایت روانابهای سطحی بالادست شهر، کانال ترکمن وال و بالا دست سدهای کوچک انحرافی قوشکرپی 1و2، آلوستان از پروژه هایی هستند که عملیات اجرایی آنها به منظور حفاظت وکنترل سیلاب در حال انجام می باشد.
 
حسینی افزود: از اقدامات انجام شده می توان به هماهنگی با شورای اسلامی روستاهای مسیر رودخانه در خصوص رفع موانع و معارض احتمالی و انجام استعلام کتبی از ادارت ذیربط به منظور همکاری اشاره کرد.
کد مطلب 2020729

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