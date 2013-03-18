450 هزار مترمکعب از رودخانه های علی آباد لایروبی می شوند

سید علی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عملیات اجرایی پروژه های مهندسی رودخانه ها و مجاری آبی شهرستان علی آباد کتول از اسفند ماه سال جاری آغاز و در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی 30 در صد برخوردار است.

وی با اشاره به پروژه های مهندسی رودخانه در این شهرستان عنوان کرد: پروژه لایروبی و ساماندهی رودخانه زرینگل، کبود وال، الازمن،کانال برفتان،پیچک محله، هدایت روانابهای سطحی بالادست شهر، کانال ترکمن وال و بالا دست سدهای کوچک انحرافی قوشکرپی 1و2، آلوستان از پروژه هایی هستند که عملیات اجرایی آنها به منظور حفاظت وکنترل سیلاب در حال انجام می باشد.

حسینی افزود: از اقدامات انجام شده می توان به هماهنگی با شورای اسلامی روستاهای مسیر رودخانه در خصوص رفع موانع و معارض احتمالی و انجام استعلام کتبی از ادارت ذیربط به منظور همکاری اشاره کرد.