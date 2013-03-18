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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۱:۵۰

حجت الاسلام شکري:

مداحان از مسائل فرهنگي جامعه عقب نمانند

مداحان از مسائل فرهنگي جامعه عقب نمانند

شاهرود-خبرگزاری مهر: مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان گفت: مداحان با آموزش هاي عمومي و کوتاه مدت از مسائل فرهنگي و اجتماعي جامعه عقب نمانند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علي شکري صبح دوشنبه در نشستی با اعضاي کانون مداحان شهرستان شاهرود در آستانه سال نو ضمن بيان اينکه مداحان نباید از آموزش هاي عمومي و مسائل فرهنگي جامعه عقب بمانند افزود: اين آموزش ها شامل احکام، قرائت قرآن و تجويز نماز است.

وي تصريح کرد: عمل به دستورات و احکام عملي متخلق به اخلاق اسلامي مي شود و نتيجه آن اثر گذاري کلام مداحي در جامعه مخاطبين است.

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان گفت: جامعه مداحان يک ظرفيت براي نظام الهي و اسلامي به حساب مي آيد و بايد در مباحث سياسي همچون انتخابات رياست جمهوري طبق نظر مقام معظم رهبري و خطوطي که براي مردم و مديران ترسيم مي کند به تبليغ بپردازد.

شکري اظهار داشت: تشکل هاي مردمي بويژه مداحان و هيئت هاي مذهبي بايد بنوعي سياست گذاري کرده و خيلي متکي به حمايت هاي دولت نباشند تا در اجراء کارها به مشکل بر نخورند.

وي در بخش ديگري با اشاره به آسيب هاي وارد شده در مداحي افزود: وجود كتاب‌هاي و مطالب كم‌عمق و گاه بي‌محتوا در عالم مداحي و مرثيه‌خواني آسيبي است كه بايد نسبت به حل آن چاره‌انديشي شود.

مدير کل تبليغات اسلامي استان سمنان گفت: مداحان بايد در راستاي انتخاب اشعار و سبک‌هاي مداحي در مجالس اهل‌بيت (ع) تلاش کرده  و نبايد از اشعاري استفاده شود که خداي ناکرده مورد وهن آل محمد (ص) باشد.    

شکري در پايان خاطر نشان کرد: مداحان بايد با ترويج امر به معروف و نهي از منکر، فرهنگ عاشورايي را در جامعه گسترش دهند.

کد مطلب 2020734

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