آرامش در بازارهای آذربایجان شرقی حاکم است

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جعفر عظمایی صبح امروز دوشنبه در جلسه تنظیم بازار که با حضور مدیر کل بسیج اقتصادی کشور در محل سازمان برگزار شد، افزود: در مورد گوشت و برنج مشکل و کمبود نامحسوسی در ماههای قبلی در بازار وجود داشت که با استفاده از ارز مرجع نیاز بازار تامین و کمبود رفع گردیده و طی دو ماه اخیر 6 هزار تن برنج تایلندی و هندی سهمیه استان توزیع شده است.

وی همچنین افزود: در سه ماه اخیر 35 هزار راس واردات دام زنده انجام شده که 6 هزار راس آن در استان کشتار گردیده و مشکلی از بابت کمبود گوشت قرمز نداریم.

عظمایی با بیان اینکه اقبال مردم به مصرف برنج هندی و پاکستانی به خاطر پخت خوب زیاد شده است، گفت: اگر این محصولات با نرخ ارز مبادلاتی وارد کشور شود بسیاری از مشکلات مربوط به تهیه برنج برطرف می شود.

*صادرات 708 هزار و 926 تن کالا از استان آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی گفت: وزن کالاهای صادراتی استان در یازده ماهه سال جاری معادل 182هزار و 590 تن است.

محمد جعفر عظمایی ارزش دلاری گروه کالاهای صادراتی استان در یازده ماهه سال 91 را بالغ بر 742 میلیون و 577 هزار دلار عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

وی همچنین افزود: در یازده ماهه سال جاری مقدار 507 هزار و دو تن انواع کالا به ارزش بیش از یک میلیارد و 28 میلیون دلار از طریق گمرکات استان آذربایجان شرقی وارد کشور شده است.

عظمایی اظهار داشت: این ارقام نسبت به مدت مشابه سال 90، به لحاظ وزنی هشت درصد و به لحاظ ارزشی از یک درصد کاهش برخوردار و همچنین در یازده ماهه سال 91 مقصد صادرات کالاهای غیر نفتی به 85 کشور و واردات از 38 کشور بوده است.