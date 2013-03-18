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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۰

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آرامش در بازارهای آذربایجان شرقی حاکم است

آرامش در بازارهای آذربایجان شرقی حاکم است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی گفت: در خصوص وضعیت بازار و اجرای طرح های تنظیم بازار برای ایام پایان سال با مشکل خاصی در استان مواجه نیستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محمد جعفر عظمایی  صبح امروز دوشنبه در جلسه تنظیم بازار که با حضور مدیر کل بسیج اقتصادی کشور  در محل سازمان برگزار شد، افزود: در مورد گوشت و برنج مشکل و کمبود نامحسوسی در ماههای قبلی در بازار وجود داشت که با استفاده از ارز مرجع  نیاز بازار تامین و کمبود رفع گردیده و طی دو ماه اخیر 6 هزار تن برنج تایلندی و هندی سهمیه استان توزیع شده است.

وی همچنین افزود: در سه ماه اخیر 35 هزار راس  واردات دام زنده انجام شده  که 6 هزار راس آن در استان کشتار گردیده و مشکلی از بابت کمبود گوشت قرمز نداریم.

عظمایی  با بیان اینکه اقبال مردم به مصرف برنج هندی و پاکستانی به خاطر پخت خوب زیاد شده است، گفت: اگر این محصولات با نرخ ارز مبادلاتی وارد کشور شود بسیاری از مشکلات مربوط به تهیه برنج برطرف می شود.

*صادرات 708 هزار و 926  تن کالا  از  استان آذربایجان شرقی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی گفت:  وزن کالاهای صادراتی استان در یازده ماهه سال جاری معادل 182هزار و 590 تن است.

محمد جعفر عظمایی ارزش دلاری گروه کالاهای صادراتی استان در یازده ماهه سال 91  را بالغ بر 742 میلیون و 577 هزار  دلار عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 23 درصد رشد داشته است.

وی همچنین افزود: در یازده ماهه سال جاری مقدار 507 هزار و دو تن انواع کالا به ارزش بیش از  یک میلیارد و 28 میلیون دلار از طریق گمرکات استان آذربایجان شرقی وارد کشور شده است.

عظمایی اظهار داشت: این ارقام نسبت به مدت مشابه سال 90، به لحاظ وزنی هشت درصد و به لحاظ ارزشی از یک درصد کاهش برخوردار و همچنین در یازده ماهه سال 91 مقصد صادرات کالاهای غیر نفتی به 85 کشور و واردات از 38 کشور بوده است.

کد مطلب 2020735

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