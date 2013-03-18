روستاهای بخش مرکزی ابركوه آماده میزبانی از مسافران نوروزی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آخوندی در همایش پایان سال شوراها و دهیاران روستاهای بخش مرکزی اظهار داشت: با تلاش همگان تمهیدات لازم برای سفر مسافران نوروزی به ابرکوه به خصوص گذر آنها از روستاهای در مسیر، در نظر گرفته شده است.

وی افزود: روستاهای شرق ابرکوه همچنین روستاهای مریم آباد، صادق آباد و فراغه شاهد عبور تمامی مسافران هستند و بجا است که علاوه بر رفتار شایسته با آنان، زمینه آشنایی آنها با روستاها را فراهم کرد زیرا این فصل، زمان بسیار مناسبی برای شناساندن روستاها است.

آخوندی با اشاره به وجود امامزاده عباسعلی در روستای مریم آباد همچنین قابلیت های گردشگری روستاهای دیگر بخش مرکزی ابرکوه گفت: باید با سعه صدر و فراهم کردن بهترین امکانات و همچنین نظافت مناسب در طول مسیر روستاها، زمینه سفر خوبی را برای هموطنان فراهم کرد.

وی افزود: یکی از نکاتی که باید مدنظر قرار گیرد باز بودن مساجد برای اقامه فریضه نماز برای مسافران است.