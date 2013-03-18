برندگان مسابقه تفسير نورالهدي 5 در استان سمنان معرفی شدند

محمد دلالي در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مسابقه تفسير "نورالهدي 5" 19 آبان سالجاري همزمان با سراسر کشور در چهار شهرستان استان سمنان برگزار شد، تصريح کرد: اين دوره از مسابقات در دو رشته تفسير يك جزء (جزء پانزدهم قرآن كريم) و تفسير سه جزء (اجزاي پانزدهم، شانزدهم و هفدهم قرآن كريم) برگزار شد.

وي اظهار داشت: در پايان كساني كه حدنصاب امتياز، يعني 70 درصد نمره را دريافت كرده‌ بودند، گواهينامه آشنايي با اجزاء مربوطه از اداره‌كل تبليغات اسلامي استان دريافت کردند.

مسئول دالقران الکريم اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان افزود: از ميان شرکت کنندگان در اين دوره از مسابقات، پنج نفر به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.

وي تصريح کرد: صديقه حسني از دامغان و مژگان دروازه بانان از شاهرود هر دو در تفسير جزء 15 به ترتيب رتبه اول و دوم را کسب کردند.

دلالي اضافه کرد: همچنين ليا قنبري نيدکدل در تفسير اجزاء 15، 16 و 17 از گرمسار، محمد علي وحيد پور در تفسير جزء 15 از سمنان و عباس ربيعي نيز در تفسير اجزاء 15، 16 و 17 از شاهرود به ترتيب سوم تا پنجم شدند.

مسئول دارالقران الکريم اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان گفت: به نفرات اول تا پنجم مسابقات تفسير نورالهدي 5 علاوه بر اعطاي گواهينامه، جايزه نقدي نيز اهداء شد.

وي افزود: مرضيه متوليان، سعيد خراشادي زاده، طيبه اشرفي، صالحه محمود آبادي، معصومه اشرفي، معصومه دار محمدي، و خديجه بيگم سيد رضايي همگي از شاهرود نيز حد نصاب نمره لازم را کسب و گواهينامه پايان دوره دريافت کردند.

دلالي همچنین در خاتمه، سعيد برومندان، هاجر قنبري نيکدل، سيد حسين تقوي همگي از گرمسار، طيبه سماوي از سمنان، ليلي جعفرآبادي و فخري زحمت کش از دامغان را نيز از ديگر اسامي عنوان کرد که در مسابقات تفسير نورالهداي 5، موفق به کسب حد نصاب نمرده و دريافت گواهينامه شده اند.