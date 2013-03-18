مردم در نوروز اهدای خون را فراموش نکنند/ تقدیر از اولین اهدا کننده سال جدید در فارس

دکترعلیرضا توسلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در صورتی که مردم در امر الهی اهدای خون همکاری نکنند امکان تامین نیاز های بیمارستان ها، مراکز درمانی و نیازمندان در زمینه خون فراهم نیست.

وی تصریح کرد: نیاز استان فارس روزانه 300 تا 350 کیسه خون در تمامی گروه های مختلف خونی است که در این میان نیاز به گروه های خونی منفی بیشتر از مثبت است.

رئیس سازمان انتقال خون استان فارس در ادامه بیان کرد: یکی از عمده گیرنده های خون ، بیماران سرطانی که روزانه نیاز به پلاکت دارند ، هستندو با توجه به اینکه پلاکت فقط از خون تازه استخراج می شود در صورت کاهش مراجعه کننده اهدا خون این افراد نیز با مشکل روبرو می شوند.

توسلی اضافه کرد: به طور کلی نیاز بیماران سرطانی استان فارس به پلاکت خون روزانه 300 تا 350 کیسه خون است که متاسفانه همواره در ایام نوروز به دلیل کاهش مراجعه کننده اهدا خون ، برای تامین نیاز این بیماران با مشکل روبرو می شویم.

وی اظهار امیدواری کرد که مردم استان فارس وشهر شیراز به مانند سالهای گذشته در مدت تعطیلات نوروزی بیماران، مصدومان و مجروحان حوادث و نیازمندان به خون را فراموش نکنند.

رئیس سازمان انتقال خون استان فارس تاکید کرد: در پنج روز اول عید فقط در پایگاه ثابت شهر شیراز واقع در خیابان قصرالدشت، آسیاب قوامی از ساعت 8 صبح تا 7 عصر خون گیری انجام می شودو از پنجم فروردین تا پایان تعطیلات نیز عملیات خون گیری در تمام پایگاه های انتقال خون استان انجام می شود.

توسلی همچنین عنوان کرد: در ایام نوروز سال 92به دلیل محدودیت نیروی انسانی امکان استقرار تیم خون گیری سیار در استان فارس وجود ندارد از این رو افراد اهدا کننده با حضور در پایگاه های ثابت انتقال خون استان می توانند خون خود را اهدا کنند.

وی سپس ابراز داشت: نوروز امسال برای اولین بار روابط عمومی انتقال خون استان فارس با همکاری یکی از چاپخانه های شهر شیراز در تمامی ورودی های شهر شیراز تراکت ها رنگی با موضوع اهدا خون را به مسافران می دهد تا بدین وسیله زمینه لازم برای جذب بیشتر مردم به اهدا خون افزایش یابد.

رئیس سازمان انتقال استان فارس یادآور شد: دراستان فارس به آخرین اهدا کننده خون در سال 91 و اولین اهدا کننده خون در سال 92 توسط انتقال خون استان فارس هدایای به رسم یادبود اهدا می شود.