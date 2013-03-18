آشنایی 250 عضو باشگاه فرهنگي جوان استان سمنان با کاربرد اینترنت

مهدي رضايي در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر برگزاري 28 ساعت آموزش اينترنت براي هر فرد عضو باشگاه فرهنگی جوان استان سمنان طي اسفند ماه جاري افزود: در پايان با همکاري اداره کل فني و حرفه اي استان به شرکت کنندگان گواهينامه آموزشي اعطاء شد.

وي تصريح کرد: علاوه بر آن، ساخت وبلاگ توسط دانش آموزان با موضوعاتي از قبيل عفاف و حجاب، مهدويت، طنز و امام رضا(ع) نيز برگزار شده است.

مسئول باشگاه فرهنگي جوان استان سمنان برگزاري کارگاه آموزشي آسيب هاي فضاي مجازي، تهيه و توزيع محصولات فرهنگي، برگزاري کارگاه آموزشي و همچنين برگزاري همايش تحکيم بنيان خانواده با موضوع تربيت اسلامي در سطح استان را از ديگر برنامه هاي اجراي شد ويژه باشگاه فرهنگي جوان اين استان عنوان کرد.

رضايي اظهار داشت: طي سال جاري با هدف ترويج فرهنگ کتابخواني و ارتقاء سطح اطلاعات اعضاي اين باشگاه چهار مسابقه با عنوان "کلمات قصار نهج البلاغه"، "قيام تا قيام"، "مرداب شيطان پرستي" و "وصيت نامه سياسي الهي امام خميني(ره)" برگزار شده است.

وي با تاکيد بر تاثير گذاري گفتمان هاي ديني در سطح جامعه گفت: در اين رابطه چهار گفتمان ديني با موضوعات "عوارض سوء مصرف مواد مخدر"، "عفاف و حجاب"، "بصيرت" در سطح استان سمنان با حضور اعضاي باشگاه فرهنگي جوان برگزار شد.

کارشناس فرهنگي اداره کل تبليغات اسلامي استان سمنان برگزاري چندين کارگاه آموزشي، همايش، نشست توجيهي و همچنين اردوي علمي آموزشي قم- جمکران را از ديگر برنامه هايي عنوان کرد که طي سال جاري با حضور اعضاي باشگاه فرهنگي جوان در استان سمنان اجرا شده است.

رضايي همچنین از راه اندازي سايت باشگاه فرهنگي جوان به نشاني www.JAVAN-SM.IR خبر داد و گفت: تمام اعضاء در اين سايت ثبت نام شدند.

وي در پايان تعداد اعضاي باشگاه فرهنگي جوان استان را 250 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: از اين تعداد 143 نفر دختران و بقيه را پسران تشکيل مي دهند.