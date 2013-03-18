به گزارش خبرگزاری مهر، مجید زین‌العابدین در تشریح این موضوع گفت: شبکه سه با وجود تدارک گسترده و تهیه برنامه‌های متنوع برای هموطنان، مسابقه تیم ملی فوتبال ایران مقابل کویت در مقدماتی جام ملت‌های آسیا (6 فروردین) و بازی‌های پرسپولیس و استقلال در لیگ برتر و جام حذفی (10 و 11 فروردین) را پخش می‌کند.

وی افزود: همچنین شبکه سه به همراه شبکه ورزش و شبکه‌های استانی به طور همزمان دیدارهای تراکتور سازی، فولاد سپاهان و استقلال با الشباب، الاهلی و الهلال عربستان در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا (13 و 14 فروردین) پخش می‌کنند. پخش مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 (فرانسه- اسپانیا)، دیدارهای دوستانه فوتبال (ایتالیا - برزیل و روسیه - برزیل)، لیگ‌های فوتبال اسپانیا، ایتالیا (اینتر- یونتوس)، انگلیس (چلسی - منچستر یوتایتد)، آلمان و لیگ قهرمانان اروپا شامل بازی‌های بایرن مونیخ – یوونتوس و پاری سن ژرمن – بارسلونا (13 فروردین) و رئال مادرید – گالاتا سرای و دورتموند – مالاگا (14 فروردین) از دیگر برنامه‌های شبکه‌های سه و ورزش است.

مدیر شبکه سه یادآور شد: بازی‌های تیم فوتبال امید ایران در رقابت‌های چهار جانبه دوحه با تیم‌های مراکش، قطر و ترکیه نیز روزهای اول، سوم و پنجم فروردین از شبکه ورزش تقدیم به علاقمندان فوتبال خواهد شد.

دبیر شورای هماهنگی ورزش صدا وسیما خاطرنشان کرد: در کنار بازی‌های فوتبال که به طور زنده از شبکه‌های سه و ورزش پخش می‌شود علاقمندان به فوتبال می‌توانند بازی‌های خاطره انگیز ملی و باشگاهی را هر روز صبح و مسابقات به‌یاد ماندنی خارجی سال 1391 را هر شب از شبکه سه سیما تماشا کنند.