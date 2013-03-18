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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۲:۱۲

مهر بررسی می کند؛

عیدی حادثه ساز مسئولان به علی آبادیها/ کمربندی نیمه کاره 

عیدی حادثه ساز مسئولان به علی آبادیها/ کمربندی نیمه کاره 

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: در حالی مسئولان از بازگشایی هر دوباند کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول به عنوان عیدی به شهروندان در آستانه نوروز یاد می کنند که حوادث ترافیکی زیادی در این محور به وقوع پیوسته است.

به گزارش خبرنگار مهر،  بازگشایی و افتتاح کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول در آستانه سال جدید، شمار تصادفات را در این محور نیمه تمام افزایش داده است.

ساخت کمربندی علی آباد از سال 85 آغاز شده و فاز اول این پروژه از آزادشهر، آغاز و به فاضل آباد ختم می شود و فاز دوم آن نیز باند برگشت این حد فاصل است.
 
یک باند از این محور سال قبل افتتاح شده و باند دیگر آن نیز حدود دو هفته گذشته راه اندازی آزمایشی شد که این امر سبب انتقاد برخی مسئولان و متولیان امر شد.
 
نداشتن علائم راهنمایی و رانندگی و چراغ روشنایی، کمربندی علی آبادکتول را در مواقع بارندگی و هنگام شب به مسیر پرحادثه و مرگبار تبدیل کرده است.
 
طبق اعلام مسئولان راه و ترابری روزانه به طور متوسط 20 هزار وسیله نقلیه از این محل عبور می کنند که در صورت عبور از داخل کمربندی، حدود هفت دقیقه و از داخل شهر و راه قدیم (کمربندی قدیم) به طور متوسط 25 دقیقه زمان لازم است.
 

نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس با انتقاد از بازگشایی کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول گفت: افتتاح زودهنگام این کنارگذر باعث دغدغه و نگرانی مردم می شود. 
 
رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نداشتن پل غیرهمسطح و علائم کافی تاکنون سبب واژگون شدن چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این محور شده است.
 
نوروزی نداشتن روشنایی را یکی از مشکلات دیگر این محور برشمرد و گفت: عدم امنیت و سرگردانی مسافران در این محور از دیگر مشکلات است.
 
نماینده مردم علی آبادکتول گفت: وزیر راه و شهرسازی وعده داده است که بزودی این نواقص را برطرف ساخته و کمربندی را تکمیل کند.
 
در روزهای گذشته، شهروندان علی آبادی همواره شاهد بروز تصادفات در این محور هستند و با توجه به افزایش حجم تردد خودرودها در آستانه نوروز، لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع این مشکل را ضروری می سازند.
کد مطلب 2020748

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