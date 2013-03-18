عیدی حادثه ساز مسئولان به علی آبادیها/ کمربندی نیمه کاره 

به گزارش خبرنگار مهر، بازگشایی و افتتاح کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول در آستانه سال جدید، شمار تصادفات را در این محور نیمه تمام افزایش داده است.

ساخت کمربندی علی آباد از سال 85 آغاز شده و فاز اول این پروژه از آزادشهر، آغاز و به فاضل آباد ختم می شود و فاز دوم آن نیز باند برگشت این حد فاصل است.

یک باند از این محور سال قبل افتتاح شده و باند دیگر آن نیز حدود دو هفته گذشته راه اندازی آزمایشی شد که این امر سبب انتقاد برخی مسئولان و متولیان امر شد.

نداشتن علائم راهنمایی و رانندگی و چراغ روشنایی، کمربندی علی آبادکتول را در مواقع بارندگی و هنگام شب به مسیر پرحادثه و مرگبار تبدیل کرده است.

طبق اعلام مسئولان راه و ترابری روزانه به طور متوسط 20 هزار وسیله نقلیه از این محل عبور می کنند که در صورت عبور از داخل کمربندی، حدود هفت دقیقه و از داخل شهر و راه قدیم (کمربندی قدیم) به طور متوسط 25 دقیقه زمان لازم است.



نماینده مردم علی آبادکتول در مجلس با انتقاد از بازگشایی کمربندی نیمه کاره علی آبادکتول گفت: افتتاح زودهنگام این کنارگذر باعث دغدغه و نگرانی مردم می شود.

رحمت الله نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نداشتن پل غیرهمسطح و علائم کافی تاکنون سبب واژگون شدن چند دستگاه خودرو و موتورسیکلت در این محور شده است.

نوروزی نداشتن روشنایی را یکی از مشکلات دیگر این محور برشمرد و گفت: عدم امنیت و سرگردانی مسافران در این محور از دیگر مشکلات است.

نماینده مردم علی آبادکتول گفت: وزیر راه و شهرسازی وعده داده است که بزودی این نواقص را برطرف ساخته و کمربندی را تکمیل کند.

در روزهای گذشته، شهروندان علی آبادی همواره شاهد بروز تصادفات در این محور هستند و با توجه به افزایش حجم تردد خودرودها در آستانه نوروز، لزوم اتخاذ تدابیر مناسب برای رفع این مشکل را ضروری می سازند.