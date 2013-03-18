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۲۸ اسفند ۱۳۹۱، ۱۷:۵۷

با صدور پیامی/

لاریجانی درگذشت پدر و برادر رئیس مجلس نمایندگان افغانستان را تسلیت گفت

لاریجانی درگذشت پدر و برادر رئیس مجلس نمایندگان افغانستان را تسلیت گفت

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان افغانستان، جان باختن پدر و برادر وی را در حمله تروریستی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر ‌، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام خود ضمن ابراز مراتب همدردی و تسلیت به رئیس مجلس نمایندگان افغانستان بر خطر گروه‌های تروریستی برای امنیت، آرامش و پیشرفت کشورهای منطقه تاکید کرده و افزوده است: اطمینان دارم این گونه اقدامات کور تروریستی در عزم و اراده ملت بزرگ افغانستان جهت مقابله با عناصر تهدید کننده آرامش و پیشرفت کشورشان خللی ایجاد نخواهد کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای همکاری مشترک جهت تقویت و تحکیم امنیت و ثبات و پایداری در منطقه مورد تاکید قرار داده است‌.

 اواخر هفته گذشته پدر و برادر عبد الرئوف ابراهیمی طی حمله‌ای انتحاری در ولایت قندوز افغانستان جان باختند.

کد مطلب 2020751

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