سرویس دهی قطار شیراز در ایام نوروز افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اردکانی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح مرکز ستاد تسهیلات نوروزی شیراز با اشاره به اینکه تمام زیرساخت ها برای جذب گردشگر بیشتر در شیراز فراهم است، گفت: از جمله زیرساخت های فراهم شده در شیراز بحث قطار است که در حال حاضر هفته ای 10 سرویس از شیراز به سمت تهران حرکت می کند.

وی تصریح کرد: چنانچه استقبال از تردد با قطار شیراز بیشتر شود این امکان وجود دارد که تعداد سرویس ها افزایش پیدا کند.

معاون عمرانی استانداری فارس با بیان اینکه تمام دستگاه ها باید برای جذب گردشگر و توسعه صنعت توریسم تلاش کنند، افزود: راه اندازی ستاد تسهیلات در استان فارس و شهر شیراز کاری کوتاه مدت است اما باید برای توسعه صنعت گردشگری برنامه ریزی بلندمدت داشت.

اردکانی یادآور شد: شهرداری و شورای شهر شیراز باید در راستای جذب سرمایه گذاران صنعت گردشگری تلاش بیشتری کنند و در این خصوص زیر ساخت های لازم را برای توسعه این صنعت فراهم کنند.

وی ادامه داد: در سراسر دنیا سرمایه گذاران بخش گردشگری هیچگونه پرداخت عوارض شهری ندارند و ما باید به سمتی حرکت کنیم که این امکانات برای بخش گردشگری شیراز نیز فراهم شود.

معاون عمرانی استانداری فارس با اشاره به اینکه درآمد صنعت گردشگری از نفت نیز بیشتر است، گفت: استان فارس با داشتن پتانسیل های بسیار بالا در بخش گردشگری به راحتی می تواند به درآمد پایدار برسد.

اردکانی در خصوص وضعیت استان فارس و شهر شیراز در تعطیلات ایام نوروز نیز یادآور شد: با هماهنگی های انجام شده، اصناف در ایام تعطیلات ساعت کاری خود را افزایش می دهند و ساعت بازدید از اماکن تاریخی و گردشگری نیز افزایش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه توجه به مباحث فرهنگی باید در اولویت کاری ستاد تسهیلات سفر قرار داشته باشد تاکید کرد: شیراز سومین حرم اهل بیت(ع) است بنا بر این مسافران باید در هنگام حضور در شیراز احساس کنند که به شهری مذهبی وارد می شوند.