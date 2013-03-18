كشتي گيران خراسان رضوي در اردوي تيم ملي حضور دارند

به گزارش خبرگزاري مهر، دبير هيئت كشتي خراسان رضوي از حضور كشتي گيران آزادكار اين استان در اردوي تيم ملي كشور خبر داد.

حسن بذرافشان گفت: اردوي آمادگي تيم ملي كشتي آزاد كشور از 6 تا 23 فروردين ماه در تهران برگزار مي شود، حامد تاتاري و هاشم مختاري آزادكاران خراسان رضوي به همراه دكتر امير رشيد لمير به عنوان پزشك تغذيه در اين اردو حضور خواهند داشت.

بذرافشان همچنين از برگزاري رقابت هاي كشتي آزاد پهلوانك های خراسان رضوي خبر داد و گفت: اين رقابت ها با حضور 216 كشتي گير در دو رده سني الف و ب در روزهاي 24 و 25 اسفند ماه در خانه كشتي مشهد برگزار شد.

ادامه روند رو به رشد ووشو خراسان رضوي نیازمند حمايت بيشتر مسئولان

رئيس هيئت ووشو خراسان رضوي گفت: ووشو استان نسبت به ديگر رشته های ورزشی از مقام آوران بين المللي بيشتري برخوردار است و ادامه اين روند حمايت بيشتر مسوولان را مي طلبد.

محمد زحمتكش افزود: نباید در مقابل این ظرفیت ها و استعدادهای ووشو استان بی تفاوت بود.

وي با بيان اينكه امسال نيز تيم ووشو خراسان رضوي در ليگ برتر مي توانست جزء 2 تيم برتر كشور باشد، اظهار داشت: مصدوميت چند تن از بازيكنان و حضور نداشتن آنان در رقابت هاي مرحله پاياني و همچنین مشكلات مالي باعث شد تنها در جايگاه چهارم كشور قرار بگيريم.

زحمتکش با بيان اينكه با هزينه هاي بالاي امسال خيلي بدهكار شديم، گفت: براي حضور مقتدرانه تيم ووشوی استان در رقابت های لیگ برتر سال آينده بايد شرايط مالي را بررسي و ساماندهی كنيم تا قابليت های این ورزش به ثمر برسد.

تيم جودو پاس ثامن الحجج (ع) خراسان رضوي نائب قهرمان كشور شد

سرمربي تيم جودو پاس ثامن الحجج (ع) خراسان رضوي گفت: با تكيه بر توان جودوكاران بومي استان پس از يكسال دوري از رقابت های لیگ برتر جودو کشورتوانستیم به مقام نائب قهرماني كشور دست یابیم.

علي اصغر آهني فريماني عنوان كرد: با توجه به حضور نيافتن حريفان تيم ميزان خراسان شمالي در هفته پاياني و مسجل شدن قهرماني اين تيم بدون انجام ديدارهاي پاياني، در يك مصاف سخت براي كسب عنوان دومي اين رقابت ها توانستيم با تكيه بر قدرت و غيرت جودوكاران استان بر تيم دانشگاه آزاد چيره شويم و پس از يكسال دوري با كسب مقام نایب قهرماني استارت خوبي براي حضور قدرتمندانه در ليگ برتر سال آينده داشته باشيم.

وي افزود: آسيب ديدگي امير قاسمي نژاد در هفته هاي گذشته و در پيش بودن رقابت هاي آسيايي براي اين ملي پوش ارزنده كشور موجب شد نتوانيم از وي در چند مسابقه اخير استفاده كنيم و اين موضوع به تیم آسيب زيادي زد.

کسب مقام پنجمی تيم جودو چناران در پايان ليگ دست يك جودو كشور

مدير فني تيم جودو چناران اظهار كرد: با هزينه ای بسيار كمتر از تيم هاي ديگر توانستيم ليگ را با قرار گرفتن در مكان پنجم به پايان رسانيم.

حسن رجبي عنوان كرد: پس از چندين هفته تلاش توانستيم با 18 امتياز در رتبه پنجم این مسابقات قرار گيريم.

رجبي با اشاره به اينكه تعدادی از تيم ها قصد جذب جودوكاران چناراني را براي لیگ سال آينده دارند عنوان كرد: با توجه به وضعيت مالي پیش رو، در آینده نزدیک شاهد شرایطی خواهیم بود كه این جوانان با استعداد مانند ديگر قهرمانان جودو خراسان رضوي به جای افتخار آفرینی برای استان خود براي استان هاي ديگر كسب افتخار و اعتبار خواهند کرد.

برگزاري رقابت هاي نوروزي در شهرستان فريمان با آغاز سال 1392

رئيس اداره و ورزش و جوانان شهرستان فريمان از برگزاري مسابقات فوتبال، فوتسال و كشتي با چوخه اين شهرستان در ایام نوروز 91 خبر داد.

محمد كريمي شادي گفت: رقابت هاي فوتبال جام نوروزي در رده بزرگسالان از روز اول فرودين ماه در روستاي علقور بخش قلندرآباد فريمان آغاز مي شود و تا پايان تعطيلات نوروز ادامه خواهد داشت.

وي ادامه داد: سومين دوره رقابت هاي كشتي با چوخه این شهرستان، روز سيزدهم فرودين ماه با حضور كشتي گيراني از شهرستان فريمان و روستاهاي اطراف در گودسد فريمان برگزار خواهد شد.

كلاس هاي نجات غريق خراسان رضوي در سال آينده پيگيري مي شود

رئيس هيئت نجات غريق خراسان رضوي از پيگيري كلاس هاي درجه يك و دو نجات غريق و آب درماني در سال 1392 خبر داد و گفت: دوره عملي كلاس درجه دو نجات غريق كه با حضور 80 نفر در دو بخش آقايان و بانوان از روز 12 اسفند ماه در استخر بهمن مشهد آغاز شده بود، به پايان رسيد.

علي پورلطيفي با اشاره به برگزاري آزمون عملي اين كلاس قبل از پايان سال، عنوان كرد: مرحله تئوري كلاس درجه دو نجات غريق بعد از تعطيلات نوروز پيگيري و تا روز 20 فرودين ماه سال آينده ادامه خواهد داشت.