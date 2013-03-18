500 نفر از بسیجیان گنابادی از مناطق عملياتي دفاع مقدس ديدن مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر، علی شهراد اظهار داشت: در نوروز امسال اعزام بسیجیان به مناطق عملیاتی از گناباد رشدی صعودی و چشمگیری داشته است.

وي افزود: امسال عمده تمرکز مدیریت گردشگری راهیان نور اعزام به یادمانهای هشت سال دفاع مقدس است و این اقدام با تعامل و همکاری با حوزه های مقاومت بسیج محلات انجام می شود.

شهراد گفت: اگر زیرساختهای مورد نیاز بهتر از قبل تامین شود باز هم با استقبال بیشتری در این زمینه رو به رو خواهیم شد.

وی گفت: بسیاری از بازدید کنندگان، خود در امر تامین هزینه های کاروانهای راهیان نور مشارکت مستقیم و تاثیرگذاری دارند.

شهراد بيان كرد: با اعزام بسیجیان به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس ظرفیتهای مناسبی برای مقابله با هجوم فرهنگی دشمنان این مرز و بوم فراهم شود.

شهراد تصريح كرد: امسال بیش از 200 نفر از بسیجیان گنابادی در قالب اردوهای راهیان نور به مناطق عملیاتی در دوران دفاع مقدس در قالب شش اتوبوس شدند.

وي افزود: پیش بینی می شود تا نیمه دوم فروردین سال آینده با اعزام تعداد بیشتری از راهیان نور بیش از 500 نفر از بسیجیان گنابادی از این مناطق دیدن کنند.