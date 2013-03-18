لزوم توجه بیشتر به رشته کاراتا در کردستان/ از تمام ظرفیت های استان استفاده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهران تیشه گران صبح دوشنبه در دیدار با جمعی از اعضای هیئت کاراته استان کردستان اظهار داشت: کردستان به لحاظ موقعیت جغرافیایی و فیزیک بدنی ورزشکاران دارای ظرفیت بالایی است و بايد از اين ظرفيت به بهترين شكل ممكن بهره برداري شود.

وی استفاده مناسب و درست از این ظرفیت ها را اولویت کاری دانست و افزود: انتظار می رود مسئولان در راستای توسعه و ترویج این رشته ورزشی گام های اساسی بردارند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان بیان کرد: پرهیز از اختلافات و تعامل و همچنین همکاری با فدراسیون و اعضاء هیئت رئیسه رمز توسعه این رشته ورزشی است.

تیشه گران با اشاره به اینکه استان کردستان به لحاظ جغرافیایی دارای ورزشکاران متناسب با این رشته ورزشی است، یادآور شد: برنامه ریزی مناسب و مدیریت منابع انسانی می تواند زمینه را برای درخشش ورزشکاران استان کردستان فراهم کند.

وی ادامه داد: دوری از مشکلات حاشیه ای، ارائه برنامه های متناسب با ورزش استان، جذب اسپانسرهای توانمند و ارتقاء سطح علمی ورزشکاران، داوران و مربیان می تواند موجب توسعه و ارتقاء این رشته ورزشی در استان شود.

مدیر کل ورزش و جوانان کردستان گفت: هدف کلی باید بسترسازی، تقویت و ارتقاء توانمندی های کمی و کیفی کاراته استان باشد و در این راستا از هیچ تلاشی دریغ نمی کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان کردستان افزود: تعامل، جذب منابع به خصوص در حوزه های مالی، ایجاد پایداری، ثبات در منابع و حضور در رده های ملی باید یک از اولویت های کاری این هیئت باشد.

تیشه گران بیان کرد: توجه به رده های پایه در این رشته ورزشی می تواند کاراته استان را به جایگاه واقعی خود در دو سح ملی و بین المللی برساند.