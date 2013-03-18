دانشگاه علوم پزشکی زنجان باید بر تعرفه ویزیت پزشکان به طور جدی نظارت کند

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر دوشنبه در ششمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان افزود: دستگاههای نظارت کننده باید نظارت کامل از بازار را در دستور کاری خود قرار دهند چرا که نظارت امنیت بازار را تامین می کند.



وی اظهار داشت: در خصوص تعدیل قیمت گوشت قرمز اقدامات خوبی در استان انجام گرفت بنابراین باید این امر مهم تدوام داشته و دستگاههای نظارت کننده نظارت را گسترده تر کنند.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت: در استان باید متناسب با فرمولی که آنالیز شده درامر قیمت گوشت مبنایی عمل کنند.



عباسی در خصوص توزیع میوه شب عید افزود: همانطور که نظارت بر توزیع میوه در استان ها با کیفیت تر و خوب است در شهرستانها هم بر مراکز عرصه میوه شب عید نظارت شود.



وی در ادامه تاکید کرد: نظارت لازم بر عرضه میوه شب عید صورت گیرد تا کمبودها مشخص شود.



معاون برنامه ریزی استانداری زنجان، عملکرد دستگاههای نظارت کننده بر بازار را بسیار خوب یاد کرد و گفت: این نظارت و کنترل در سال جدید بیشتر از این مد نظر دستگاههای نظارت کننده قرار گیرد.



عباسی افزود: در بحث کانکس ها نظارت خوبی انجام نگرفته است چرا که باید این کانکس ها زیر قیمت بازار کالا عرضه کنند چرا که این طور نبوده است بنابراین باید بازنگری صورت بگیرد.



وی تصریح کرد: 5 درصد زیر قیمت بازار در کانکس کافی نیست باید قیمت کالا کمتر از قیمت بازار قیمت گذاری شود.